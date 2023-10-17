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США та Ізраїль розроблять схему доставки гуманітарної допомоги до Сектору Газа, - Блінкен

Вівторок 17 жовтня 2023 06:17
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США та Ізраїль розроблять схему доставки гуманітарної допомоги до Сектору Газа, - Блінкен Фото: держсекретар США Ентоні Блінкен (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Сполучені Штати та Ізраїль домовилися спільно розробити план доставки гуманітарної допомоги від іноземних держав та міжнародних організацій до Сектору Газа.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За його словами, такого рішення вдалося досягти після 9-годинних переговорів із ізраїльським прем'єр-міністром Біньяміном Нетаньяху. Але Ізраїль побоюється, що цю допомогу може надавати чи знищувати ХАМАС, і США поділяють ці побоювання.

"Якщо ХАМАС якимось чином блокуватиме гуманітарну допомогу мирному населенню, зокрема захоплюючи цю допомогу, ми першими їх засудимо, і ми працюватимемо над тим, щоб таке не повторювалося", - заявив Блінкен.

Окрім доставки гумдопомоги, він обговорив із ізраїльтянами можливість створення зон безпеки для цивільного населення Гази.

Ці питання також обговорюватимуться на зустрічі Нетаньяху та президента США Джо Байдена під час візиту до Ізраїлю.

Візит Байдену до Ізраїлю.

Президент США Джо Байден у середу, 18 жовтня, відвідає Ізраїль. Своїм візитом він має намір продемонструвати підтримку одному із ключових союзників у регіоні.

Напередодні поїздки американський президент заявив, що США – наймогутніша нація в історії світу і має можливості та зобов'язання підтримувати і Ізраїль, і Україну.

Раніше Байден наказав надати додаткову підтримку Ізраїлю після терористичного нападу ХАМАС. Також за даними ЗМІ, у Білому домі працюють над виконанням запиту Ізраїлю щодо термінової передачі зброї.

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