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США и Израиль разработают схему доставки гуманитарной помощи в Сектор Газа, - Блинкен

Вторник 17 октября 2023 06:17
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США и Израиль разработают схему доставки гуманитарной помощи в Сектор Газа, - Блинкен Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Соединенные Штаты и Израиль договорились совместно разработать план доставки гуманитарной помощи от иностранных государств и международных организаций в Сектор Газа.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По его словам, такого решения удалось достичь после 9-часовых переговоров с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Но Израиль опасается, что эту помощь может присваивать или уничтожать ХАМАС, и США разделяют эти опасения.

"Если ХАМАС каким-либо образом будет блокировать гуманитарную помощь мирному населению, в том числе захватывая эту помощь, мы первыми их осудим, и мы будем работать над тем, чтобы такое не повторялось", - заявил Блинкен.

Помимо доставки гумпомощи, он обсудил с израильтянами возможность создания зон безопасности для гражданского населения Газы.

Эти вопросы также будут обсуждаться на встрече Нетаньяху и президента США Джо Байдена во время визита в Израиль.

Визит Байдена в Израиль

Президент США Джо Байден в среду, 18 октября, посетит Израиль. Своим визитом он намерен продемонстрировать поддержку одному из ключевых союзников в регионе.

В преддверии поездки американский президент заявил, что США – самая могущественная нация в истории мира и у нее есть возможности и обязательства поддерживать и Израиль, и Украину.

Ранее Байден отдал приказ оказать дополнительную поддержку Израилю после террористического нападения ХАМАС. Также по данным СМИ, в Белом доме работают над выполнением запроса Израиля о срочной передаче оружия.

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Израиль Джозеф Байден Нетаньяху Сектор Газа
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