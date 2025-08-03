США та Ізраїль працюють над планом завершення війни у Секторі Газа, - Віткофф

Американський дипломат розповів про ці наміри родинам ізраїльських заручників, яких утримує в заручниках ХАМАС.

"У нас є дуже, дуже хороший план, над яким ми спільно працюємо з урядом Ізраїлю, з прем’єр-міністром Нетаньягу… щодо відбудови Гази. Це фактично означає завершення війни", - заявив спецпосланець під час зустрічі з родинами заручників палестинського угруповання.

Віткофф також зазначив, що ХАМАС начебто готовий скласти зброю для припинення війни. Однак представники угруповання неодноразово заявили, що не відмовляться від "збройного спротиву", якщо не буде створено "незалежну, повністю суверенну палестинську державу зі столицею в Єрусалимі".

Минулого тижня черговий раунд непрямих переговорів між ХАМАС та Ізраїлем, про 60-денну паузу в бойових діях у Секторі Газа та угоди щодо звільнення половини заручників, завершилися безрезультатно.