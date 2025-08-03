США и Израиль работают над планом завершения войны в Секторе Газа, - Уиткофф

Американский дипломат рассказал об этих намерениях семьям израильских заложников, которых удерживает в заложниках ХАМАС.

"У нас есть очень, очень хороший план, над которым мы совместно работаем с правительством Израиля, с премьер-министром Нетаньяху... по восстановлению Газы. Это фактически означает завершение войны", - заявил спецпосланник во время встречи с семьями заложников палестинской группировки.

Уиткофф также отметил, что ХАМАС вроде бы готов сложить оружие для прекращения войны. Однако представители группировки неоднократно заявили, что не откажутся от "вооруженного сопротивления", если не будет создано "независимое, полностью суверенное палестинское государство со столицей в Иерусалиме".

На прошлой неделе очередной раунд непрямых переговоров между ХАМАС и Израилем, о 60-дневной паузе в боевых действиях в Секторе Газа и соглашения об освобождении половины заложников, завершились безрезультатно.