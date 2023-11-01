США та Ізраїль обговорюють майбутнє Гази, не виключають ввід іноземних військ, - ЗМІ

Джерела видання, які залишилися анонімними, наголосили, що розмови були викликані відчуттям терміновості розробити план щодо майбутнього Гази на тлі наземної операції Ізраїлю.

За словами співрозмовників, не виключається створення миротворчого багатонаціонального контингенту для введення у Сектор Газа. Перший варіант - це надання контролю над регіоном за підтримки військових США, Британії, Німеччини та Франції. За словами джерел, в ідеалі до цього мають приєднатися також представними арабських країн.

Другий варіант - це Ще один варіант передбачає передачу Гази під тимчасовий нагляд ООН.

Джерела зазначають, що розмови про майбутнє Гази залишаються на початковій стадії. Своєю чергою держсекретар США Ентоні Блінкен відкрито сказав, що Сектор Газа не повернутися до до статус-кво під керівництвом ХАМАС.

Представник Ради національної безпеки Едрієнн Уотсон сказала Bloomberg, що "відправлення американських військ до Гази в складі миротворчих сил не розглядається чи обговорюється".

Видання тим часом зазначає, що усі названі варіанти становлять політичну небезпеку для президента США Джо Байдена та інших країн.Білий дім вважає, що піддавати небезпеці навіть невеликий контингент американських військ може виявитися політично ризикованим.

Що відбувається у Секторі Газа

Через три тижні після вторгнення бойовиків ХАМАС в Ізраїль у конфлікті на Близькому Сході сталося нове загострення. ЦАХАЛ ввів свої війська у північну частину Сектора Газа.

Наразі армія оборони Ізраїля продовжують операцію на півночі Гази, заявляючи про розширення зони. Тим часом продовжують активні обстріли Сектора Газа. За останніми повідомленнями, тим знову зникло світло та зв'язок.