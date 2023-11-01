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США и Израиль обсуждают будущее Газы, не исключают ввод иностранных войск, - СМИ

Фото: США не исключают варианта введения иностранных войск в Сектор Газа (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

США и Израиль начали обсуждать будущее Сектора Газа. Не исключается, что туда могут ввести иностранные войска, если ЦАХАЛ удастся вытеснить ХАМАС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Источники издания, оставшиеся анонимными, подчеркнули, что разговоры были вызваны ощущением срочности разработать план по будущему Газы на фоне наземной операции Израиля.

По словам собеседников, не исключается создание многонационального миротворческого контингента для введения в Сектор Газа. Первый вариант - это предоставление контроля над регионом при поддержке военных США, Британии, Германии и Франции. По словам источников, в идеале к этому должны присоединиться также представители арабских стран.

Второй вариант - это Еще один вариант предусматривает передачу Газа под временный надзор ООН.

Источники отмечают, что разговоры о будущем Газы остаются на начальной стадии. В свою очередь госсекретарь США Энтони Блинкен открыто сказал, что Сектор Газа не вернуться в статус-кво под руководством ХАМАС.

Представитель Совета национальной безопасности Эдриен Уотсон сказала Bloomberg, что "отправка американских войск в Газу в составе миротворческих сил не рассматривается или обсуждается".

Издание отмечает, что все названые варианты представляют политическую опасность для президента США Джо Байдена и других стран. Белый дом считает, что подвергать опасности даже небольшой контингент американских войск может оказаться политически рискованным.

Что происходит в Секторе Газа

Спустя три недели после вторжения боевиков ХАМАС в Израиль в конфликте на Ближнем Востоке произошло новое обострение. ЦАХАЛ ввел свои войска в северную часть сектора Газа.

В настоящее время армия обороны Израиля продолжает операцию на севере Газы, заявляя о расширении зоны. Тем временем продолжают активные обстрелы Сектора Газа. По последним сообщениям, тем снова исчез свет и связь.

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ХАМАССоединенные Штаты АмерикиИзраильСектор Газа