США та Іран завершили перший раунд переговорів у Швейцарії: про що домовилися

У понеділок, 22 червня, у Швейцарії завершився перший раунд переговорів між США та Іраном щодо остаточної мирної угоди. Вони відбулися в "позитивній і конструктивній атмосфері", було досягнуто прогресу, і сторони дійшли низки домовленостей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис МЗС Пакистану в соціальній мережі X та CNN.
Згідно із заявою, США та Іран домовилися про створення Комітету високого рівня для забезпечення "політичного нагляду за посередництвом".
Зокрема, головні переговірники регулярно звітуватимуть перед комітетом, а також очолюватимуть робочі групи, які займатимуться ядерними питаннями, санкціями, групою з моніторингу та вирішення спорів для забезпечення ефективного виконання рамкової угоди.
Крім того, країни досягли ще низки домовленостей:
Тим часом глава МЗС Ірану Аббас Арагчі заявив, що санкції проти іранської нафти були зняті, а частина заморожених іранських активів за кордоном - розморожена. Однак жодних інших подробиць він не надав.
"Зусилля Пакистану та Катару призвели до значного прогресу у припиненні війни в Лівані. Обмеження на експорт нафти та нафтохімічної продукції знято, блокада скасована, частина заморожених активів розблокована, а також запущено масштабний план реконструкції та розвитку Ірану", - написав він у Х.
Також іранські ЗМІ повідомляли, що речник іранського МЗС Есмаїл Багаї заявив, що Іран спочатку відмовився від продовження переговорів, які розпочалися в неділю. Причиною цього стали погрози президента США Дональда Трампа.
Зокрема, Трамп в ефірі Fox News сказав, що США можуть "захопити" Ормузьку протоку, а також пригрозив іранській делегації.
"Закриєте його (протоку - ред.), і у вас не буде країни. Ви навіть не зможете повернутися до своєї клятої країни", - говорив Трамп.
Нагадаємо, нещодавно видання Newsweek повідомило, що більшість громадян США скептично ставляться до угоди між США та Іраном. Американці не вірять, що нинішня дипломатія принесе країні стратегічну вигоду.
Також ми писали, що, за попередніми оцінками, війна проти Ірану обійшлася Пентагону в 40 млрд доларів. Серед них були й економічні втрати для самих громадян.