США та Іран завершили перший раунд переговорів у Швейцарії: про що домовилися

Згідно із заявою, США та Іран домовилися про створення Комітету високого рівня для забезпечення "політичного нагляду за посередництвом".

Зокрема, головні переговірники регулярно звітуватимуть перед комітетом, а також очолюватимуть робочі групи, які займатимуться ядерними питаннями, санкціями, групою з моніторингу та вирішення спорів для забезпечення ефективного виконання рамкової угоди.

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Крім того, країни досягли ще низки домовленостей:

узгоджено дорожню карту для опрацювання остаточної угоди між США та Іраном протягом 60 днів;

для опрацювання остаточної угоди між США та Іраном протягом 60 днів; технічні переговори з усіх питань триватимуть до кінця цього тижня у Швейцарії ;

з усіх питань ; США та Іран домовилися створити координаційний центр з врегулювання конфліктів, зокрема для припинення вогню в Лівані.

Що кажуть в Ірані

Тим часом глава МЗС Ірану Аббас Арагчі заявив, що санкції проти іранської нафти були зняті, а частина заморожених іранських активів за кордоном - розморожена. Однак жодних інших подробиць він не надав.

"Зусилля Пакистану та Катару призвели до значного прогресу у припиненні війни в Лівані. Обмеження на експорт нафти та нафтохімічної продукції знято, блокада скасована, частина заморожених активів розблокована, а також запущено масштабний план реконструкції та розвитку Ірану", - написав він у Х.

Також іранські ЗМІ повідомляли, що речник іранського МЗС Есмаїл Багаї заявив, що Іран спочатку відмовився від продовження переговорів, які розпочалися в неділю. Причиною цього стали погрози президента США Дональда Трампа.

Зокрема, Трамп в ефірі Fox News сказав, що США можуть "захопити" Ормузьку протоку, а також пригрозив іранській делегації.

"Закриєте його (протоку - ред.), і у вас не буде країни. Ви навіть не зможете повернутися до своєї клятої країни", - говорив Трамп.