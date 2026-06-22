США та Іран створять "лінію зв'язку" для проходу Ормузом, - CNN

Про створення "лінії зв'язку" спільно заявили посередники переговорів у Швейцарії - Катар та Пакистан. Новий канал комунікації має допомогти уникати інцидентів і непорозумінь на воді.

Згідно з меморандумом, безпечний рух торгових суден гарантується на 60 днів. Протягом цього часу Іран зобов'язався зробити все можливе, щоб кораблі могли вільно, безпечно та безкоштовно проходити з Перської затоки до Оманського моря і назад.

CNN нагадує, що Ормузька протока була одним із головних важелів впливу Тегерана протягом усього переговорного процесу.

Ще 20 червня іранське військове командування погрожувало повністю перекрити цей важливий морський шлях. Таким чином Іран хотів відповісти на удари Ізраїлю по Лівану та нібито невиконання Вашингтоном умов щодо припинення війни.

Напругу посилив і американський лідер Дональд Трамп. Він пригрозив взяти протоку під контроль США, через що дипломатичні переговори опинилися на межі зриву.

Переговори між США та Іраном

Нагадаємо, 21 червня у Швейцарії відбулися переговори між Іраном та США. Водночас різкі заяви Дональда Трампа щодо Тегерана ускладнили діалог між сторонами. Зокрема, американський лідер допустив можливість відновлення атак проти Ірану.