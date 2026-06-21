США та Іран почали переговори в Швейцарії і вже є прогрес

Деталі перемовин та перші заяви

Переговори проходять за посередництва Катару і Пакистану. Делегацію США очолює віцепрезидент Джей Ді Венс, а іранську сторону представляє спікер парламенту Мохаммадбагер Галібаф.

За словами Венса, дискусії можуть тривати не один день і зосередяться на двох ключових питаннях – ядерній програмі Ірану та ситуації в Лівані.

Американський віцепрезидент назвав цю зустріч історичною, оскільки за винятком останніх кількох місяців керівництво обох країн ніколи раніше не зустрічалося на такому високому рівні.

"Ми вже досягли значного прогресу за останні кілька годин", - наголосив Джей Ді Венс.

Він додав, що переговірники прибули до Швейцарії, аби за допомогою дипломатії та спільної роботи трансформувати Близький Схід, де Іран та країни Перської затоки тривалий час воювали один з одним.

За його словами, США бачать майбутнє, де кожен може працювати разом для сприяння миру та процвітанню для всіх.

Загроза зриву діалогу

Напередодні зустрічі, 20 червня, переговори опинилися під загрозою зриву. Це сталося після того, як військове командування Ірану оголосило про перекриття Ормузької протоки.

У Тегерані такий крок назвали відповіддю на ізраїльські обстріли Лівану.

Проте Венс перед відльотом зі США зауважив, що наразі немає жодних реальних ознак того, що Іран дійсно почав перешкоджати проходженню цивільних чи військових суден через протоку.