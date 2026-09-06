США та Іран обмінялися ударами по кораблях: Пентагон загрожує топити танкери

У суботу американські війська заявили, що завдали ударів по трьох нафтових танкерах після того, як КВІР запустив балістичні ракети по двох військових кораблях США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Видання зазначає, що на початку цього тижня сторони вперше за більш ніж місяць обмінялися ударами, і нові атаки загрожують новою хвилею заходів у відповідь.
"Американський авіаносець та есмінець з керованими ракетами успішно уникли численних неспровокованих атак з боку Ірану", - йдеться у заяві Центрального командування США (CENTCOM).
У відповідь американські війська "назавжди вивели з ладу танкери КСІР M/T Downy біля узбережжя острова Харг та M/T Stark 1 поблизу Яска".
За даними CENTCOM, за межами Перської затоки незавантажений танкер для перевезення сирої нафти M/T Kylo був "цілком знищений" після того, як численні влучення зробили його непридатним для експлуатації.
У Центральному командуванні додали, що кораблі "є частиною багатомільярдної тіньової мережі, яка фінансує КВІР та його регіональних ставлеників".
"Нехай послання КВІР буде ясним: якщо ви обстріляєте два наші кораблі, ми завдамо ще більшої економічної шкоди - знищимо три ваші", - заявив адмірал Бред Купер, командувач CENTCOM.
Пізніше на ситуацію відреагував глава Пентагону Піт Гегсет, заявивши, що США можуть завдати удару по іранському флоту нафтових танкерів як на Близькому Сході, так і в Індо-Тихоокеанському регіоні.
"Все просто: якщо Іран почне стріляти по американських кораблях, ми знищимо (і потопимо) їхні нафтові танкери. Все, що їм потрібно зробити, це припинити стріляти по армії США... Іранський флот нафтових танкерів беззахисний - у Ірану немає ні військово-морського флоту, ні військово-повітряних сил", - сказав він.
Нагадаємо, цього тижня 4 вересня мирні ціни на нафту показали найбільше тижневе зростання з липня. Причиною цього стала нова ескалація бойових дій між США та Іраном.
При цьому президент США Дональд Трамп заявив, щозалежність світових ринків від Ормузької протоки може зменшитись завдяки новим маршрутам постачання нафти через Близький Схід.