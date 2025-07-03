США та Іран готуються до перших прямих ядерних переговорів після військових ударів
США планують провести переговори з Іраном щодо ядерної програми в Осло наступного тижня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.
За словами двох джерел, знайомих з ходом переговорів, посланець Білого дому Стів Віткофф планує зустрітися з міністром закордонних справ Ірану Аббасом Арагчі наступного тижня в Осло для відновлення переговорів щодо ядерної програми.
Джерела повідомили, що остаточна дата ще не призначена, а жодна з країн публічно не підтвердила зустріч.
Але якщо вона відбудеться, це будуть перші прямі переговори відтоді, як президент США Дональд Трамп минулого місяця наказав завдати безпрецедентного військового удару по ядерних об'єктах Ірану.
Джерела також повідомляють, що Віткофф та Арагчі підтримували прямий контакт під час і після 12-денної війни між Ізраїлем та Іраном, яка завершилася припиненням вогню за посередництва США.
Акцент в переговорах США та Ірану
Ключовим питанням у будь-яких майбутніх переговорах будуть запаси Ірану високозбагаченого урану, які включають 400 кілограмів, збагаченого до 60%.
Ізраїльські та американські офіційні особи стверджують, що матеріал наразі "ізольований від зовнішнього світу" всередині трьох ядерних об'єктів, атакованих під час спільних ударів: збагачувальних установок у Натанзі та Фордоу, а також підземних тунелів на об'єкті в Ісфахані.
Зазначається, що Іран наразі не має доступу до запасів через пошкодження внаслідок ударів, але їх можна буде повернути після розчищення завалів.
Війна Ізраїлю та Ірану
Нагадаємо, що Ізраїль та Іран досягли перемир’я після 12-денної збройної ескалації. У ході операції Ізраїль завдав ударів по добре захищених іранських ядерних об’єктах, використовуючи безпілотники та авіацію, намагаючись зупинити розвиток ядерної програми Тегерана.
У відповідь Іран здійснив ракетні обстріли ізраїльських міст.
Ба більше, вночі 22 червня Сполучені Штати атакували три іранські ядерні об’єкти, розташовані у Фордо, Натанзі та Ісфахані.
Незабаром Трамп і низка інших чиновників заявляли, що ядерна програма Ірану повністю знищена. Однак згідно зі ЗМІ, за даними американської розвідки, це не так.
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