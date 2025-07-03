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США и Иран готовятся к первым прямым ядерным переговорам после военных ударов

США, Четверг 03 июля 2025 19:23
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США и Иран готовятся к первым прямым ядерным переговорам после военных ударов Фото: американский президент Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

США планируют провести переговоры с Ираном по ядерной программе в Осло на следующей неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.

По словам двух источников, знакомых с ходом переговоров, посланник Белого дома Стив Уиткофф планирует встретиться с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи на следующей неделе в Осло для возобновления переговоров по ядерной программе.

Источники сообщили, что окончательная дата еще не назначена, а ни одна из стран публично не подтвердила встречу.

Но если она состоится, это будут первые прямые переговоры с тех пор, как президент США Дональд Трамп в прошлом месяце приказал нанести беспрецедентный военный удар по ядерным объектам Ирана.

Источники также сообщают, что Уиткофф и Арагчи поддерживали прямой контакт во время и после 12-дневной войны между Израилем и Ираном, которая завершилась прекращением огня при посредничестве США.

Акцент в переговорах США и Ирана

Ключевым вопросом в любых будущих переговорах будут запасы Ирана высокообогащенного урана, которые включают 400 килограммов, обогащенного до 60%.

Израильские и американские официальные лица утверждают, что материал сейчас "изолирован от внешнего мира" внутри трех ядерных объектов, атакованных во время совместных ударов: обогатительных установок в Натанзе и Фордоу, а также подземных тоннелей на объекте в Исфахане.

Отмечается, что Иран пока не имеет доступа к запасам из-за повреждений в результате ударов, но их можно будет вернуть после расчистки завалов.

Война Израиля и Ирана

Напомним, что Израиль и Иран достигли перемирия после 12-дневной вооруженной эскалации. В ходе операции Израиль нанес удары по хорошо защищенным иранским ядерным объектам, используя беспилотники и авиацию, пытаясь остановить развитие ядерной программы Тегерана.

В ответ Иран осуществил ракетные обстрелы израильских городов.

Более того, ночью 22 июня Соединенные Штаты атаковали три иранских ядерных объекта, расположенных в Фордо, Натанзе и Исфахане.

Вскоре Трамп и ряд других чиновников заявляли, что ядерная программа Ирана полностью уничтожена. Однако согласно СМИ, по данным американской разведки, это не так.

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