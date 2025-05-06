У США та Європі не виключають Третьої світової війни у найближчі 5-10 років: опитування

Через 80 років після завершення Другої світової війни жителі США та Західної Європи дедалі більше переконані, що глобальний військовий конфлікт може повторитися вже в найближчі роки.

Головною причиною можливої Третьої світової більшість респондентів називають Росію.

Про це свідчить опитування YouGov, результати якого опублікували напередодні річниці Дня Перемоги.

Від 41% до 55% жителів Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії та Іспанії вважають вірогідною нову світову війну протягом наступних 5-10 років. Подібної думки дотримуються й 45% американців.

При цьому переважна більшість очікує, що майбутній конфлікт включатиме застосування ядерної зброї та призведе до ще більших жертв, ніж у 1939-1945 роках.

Водночас більшість європейців не вірять, що їхні армії здатні їх захистити, тоді як 71% американців довіряють власним Збройним силам.

Країни що загрожують світу

Основним джерелом загрози названа Росія (від 72% до 82% респондентів у Європі), на другому місці - ісламський тероризм.

Зазначено, що значна частина європейців також вважає потенційною загрозою і Сполучені Штати. У Німеччині, Франції та Іспанії більшість респондентів розглядають напруженість у відносинах зі США як серйозний ризик для миру на континенті.

Опитування у Німеччині

На запитання, хто зробив найбільше для перемоги над нацистами, більшість вказали на США. Радянський Союз назвали менше третини респондентів. Найменше згоди викликає внесок Великої Британії, який британці самі оцінюють найвищим.

Нарешті, половина німців вважає, що країна надмірно зосереджена на своєму нацистському минулому, що заважає їй активно діяти в сучасних умовах.

Водночас НАТО, ООН та ЄС визнаються головними гарантіями миру після 1945 року - щонайменше половина опитаних високо оцінила їхній внесок у збереження стабільності.