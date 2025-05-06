В США и Европе не исключают Третьей мировой войны в ближайшие 5-10 лет: опрос

Спустя 80 лет после завершения Второй мировой войны жители США и Западной Европы все больше убеждены, что глобальный военный конфликт может повториться уже в ближайшие годы.

Главной причиной возможной Третьей мировой большинство респондентов называют Россию.

Об этом свидетельствует опрос YouGov, результаты которого опубликовали накануне годовщины Дня Победы.

От 41% до 55% жителей Великобритании, Франции, Германии, Италии и Испании считают вероятной новую мировую войну в течение следующих 5-10 лет. Подобного мнения придерживаются и 45% американцев.

При этом подавляющее большинство ожидает, что будущий конфликт будет включать применение ядерного оружия и приведет к еще большим жертвам, чем в 1939-1945 годах.

В то же время большинство европейцев не верят, что их армии способны их защитить, тогда как 71% американцев доверяют собственным Вооруженным силам.

Страны угрожающие миру

Основным источником угрозы названа Россия (от 72% до 82% респондентов в Европе), на втором месте - исламский терроризм.

Отмечено, что значительная часть европейцев также считает потенциальной угрозой и Соединенные Штаты. В Германии, Франции и Испании большинство респондентов рассматривают напряженность в отношениях с США как серьезный риск для мира на континенте.

Опрос в Германии

На вопрос, кто сделал больше всего для победы над нацистами, большинство указали на США. Советский Союз назвали менее трети респондентов. Меньше всего согласия вызывает вклад Великобритании, который британцы сами оценивают самым высоким.

Наконец, половина немцев считает, что страна чрезмерно сосредоточена на своем нацистском прошлом, что мешает ей активно действовать в современных условиях.

В то же время НАТО, ООН и ЕС признаются главными гарантиями мира после 1945 года - по меньшей мере половина опрошенных высоко оценила их вклад в сохранение стабильности.