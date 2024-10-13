Трамп зробив новий прогноз про Третю світову війну

Кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив, що Третя світова війна може розпочатися через три-чотири місяці. Також він згадав про війну в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву під час мітингу у Каліфорнії.

"Це говорить вам... у нас проблема. Я дійсно турбуюся про наступні три місяці, правда. Я турбуюся про наступні 3,5, чотири місяці. Ми опинимося у світовій війні через це, через людей, які у нас є", - сказав він. Крім того, політик вважає, що у разі своєї перемоги на президентських виборах він зможе врегулювати війну в Україні і "зупинити хаос на Близькому Сході".