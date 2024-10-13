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Трамп зробив новий прогноз про Третю світову війну

США, Неділя 13 жовтня 2024 11:59
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Трамп зробив новий прогноз про Третю світову війну Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив, що Третя світова війна може розпочатися через три-чотири місяці. Також він згадав про війну в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву під час мітингу у Каліфорнії.

"Це говорить вам... у нас проблема. Я дійсно турбуюся про наступні три місяці, правда. Я турбуюся про наступні 3,5, чотири місяці. Ми опинимося у світовій війні через це, через людей, які у нас є", - сказав він.

Крім того, політик вважає, що у разі своєї перемоги на президентських виборах він зможе врегулювати війну в Україні і "зупинити хаос на Близькому Сході".

Не перша заява Трампа про Третю світову війну

У листопаді у США відбудуться вибори президента. На даний момент кандидатами на цю посаду є республіканець Дональд Трамп та представниця демократів Камала Гарріс.

При цьому останнім часом Трамп не вперше порушує тему Третьої світової війни. Так, ще у липні Трамп говорив, що конфлікти на Близькому Сході можуть перерости у Третю світову війну, якщо він програє вибори 2024 року.

Додамо, що про Третю світову війну Трамп говорив і у 2016 році у контексті окупованого українського півострова. Тоді Трамп заявляв про загрозу Третьої світової війни саме через Крим.

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