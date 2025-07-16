США та Європа поставили дедлайн Ірану для ядерної угоди, - Axios

США та Європа постачили дедлайн для укладення ядерної угоди Іраном. Інакше на Тегеран чекають жорсткі санкції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.
Як зазначили джерела видання, державний секретар США Марко Рубіо та міністри закордонних справ Франції, Німеччини та Великої Британії під час телефонної розмови в понеділок, 14 липня, домовилися встановити кінець серпня як фактичний термін досягнення ядерної угоди з Іраном.
Якщо до цього терміну угоди не буде досягнуто, три європейські держави планують запустити механізм "snapback". Він автоматично відновить усі санкції Ради Безпеки ООН проти Ірану, які були скасовані згідно з угодою 2015 року.
Процес активації "snapback" триває 30 днів, і європейці хочуть завершити його до того, як Росія почне головування в Раді Безпеки ООН у жовтні.
Іран своєю чергою стверджу, що немає правових підстав для повторного запровадження санкцій, і у відповідь погрожує вийти з Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.
Нагадаємо, 22 червня США завдали ударів по трьох ключових ядерних об’єктах Ірану. Президент Дональд Трамп і міністр оборони Піт Гегсет заявили, що ядерна програма Тегерана нібито була повністю знищена.
Однак, як повідомляло видання CNN із посиланням на розвідку США, основні елементи іранської ядерної інфраструктури залишилися неушкодженими.
Ця інформація викликала бурхливу реакцію Трампа. Він звинуватив ЗМІ у розповсюдженні дезінформації.
Більше про скандал навколо Ірану та спецслужб США - у матеріалі РБК-Україна.
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