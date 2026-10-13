США та Європа готують мирний план для України: WP назвало 4 основні пункти

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на колонку в The Washington Post.

Американські переговірники намагаються підготувати пакет, який закриє післявоєнні потреби і України, і Росії. Він має припинити кровопролиття та допомогти обом сторонам погодитися на територіальний компроміс, який не сподобається жодній із них.

"Нам потрібно зробити проблему та її рішення масштабнішими, щоб допомогти обом сторонам побачити, якою буде післявоєнна ситуація, а потім піти на поступки", - пояснив американський чиновник, знайомий з переговорами.

Цей дипломатичний поштовх стався під час шестигодинної зустрічі у п'ятницю у Флориді. Її організували посланці США Джаред Кушнер та Стів Віткофф.

Прийшли українські посадовці та представники Великої Британії, Франції та Німеччини. Зустріч відбулася в гольф-клубі Shell Bay, що належить Віткоффу, в районі Галландейл-Біч.

Що Трамп вимагає від України

Трамп хоче, щоб Україна та Росія припинили бомбардувати нафтопереробні заводи одне одного. За його задумом, це має стати умовою для мирної ініціативи США.

"Очевидно, що здатність українців атакувати нафтопереробні заводи впливає на економіку Росії. Це збільшило вплив Зеленського", - сказав європейський дипломат.

На зустрічі Кушнер і Віткофф попросили українців припинити такі удари. Це розповів американський чиновник, знайомий з переговорами. Переговірники також попередили, що Трамп укладе угоду щодо дизеля. З таким проханням вони звертаються до Києва вже шість разів за останні місяці, бо ціни на дизельне паливо різко зросли.

Далі, за словами чиновника, події розвивалися так: Зеленський відмовився, а Трамп уклав угоду. Президент України назвав це рішення "слабким". Після цього Трамп пригрозив припинити розвідувальну підтримку.

"Ми повернемося до справи і підемо до Москви", - сказав американський чиновник про сценарій, у якому Зеленський погодиться припинити атаки на нафтопереробні заводи.

З чого складатиметься план

За словами американського чиновника, пакет матиме чотири основні компоненти. Послання главі Кремля Володимиру Путіну має бути таким: не просто припиняйте війну з Україною, а укладіть економічну та безпекову угоду з Європою. За задумом, вона відновить стабільність у регіоні.

Відбудова України. Світовий банк та інвестиційна фірма BlackRock хочуть створити основу для покриття грошових потреб Києва. Йдеться про відновлення зруйнованих районів, допомогу сім'ям загиблих і поранених військових та відновлення економіки.

Переговірники попросили Київ надати детальну оцінку витрат і гарантії, що гроші не розграбують післявоєнні спекулянти. Українці поки не передали цифр. Їх очікують протягом кількох днів, якщо мирна ініціатива не провалиться.

Гарантії безпеки. Україна отримає від США та європейських країн зобов'язання дати військову відповідь, якщо Росія нападе знову. Чиновник назвав це рівнозначним статті 5 НАТО. У ній ідеться про колективну оборону: напад на одну країну альянсу вважається нападом на всі.

Росія теж вестиме з Європою переговори про угоди, які враховуватимуть її безпекові проблеми. Що це означатиме, поки незрозуміло.

Енергетична угода. Третій напрямок - економічна інтеграція Росії, України та Європи. Одним з елементів може стати трубопровід, яким російські нафту та газ постачатимуть до Європи. Прибуток від нього ділитимуть Україна і Росія. За словами чиновника, такий трубопровід може різко знизити витрати Європи на енергоносії.

Окрім "довгострокового доступу до європейського енергетичного ринку" для Росії, мирна угода визначатиме, як і коли знімуть чинні економічні санкції.

Територія. Остання частина угоди стосується лінії фронту. Росія, яка розпочала війну в надії захопити всю Україну, погодилася б на припинення вогню вздовж чинної лінії фронту. Переговірники називають її "лінією контролю".

Для України це означало б, що Росія контролюватиме окуповані території, зокрема Донбас, навколо якого точиться запекла суперечка. Одна з перешкод у тому, що "лінія контролю" нечітка, бо фронт зсувається майже щодня.

Європейські лідери розгнівалися на Трампа через угоду щодо дизеля. Проте, за оцінкою автора колонки, вони налаштовані продовжувати дипломатичний процес під керівництвом Кушнера та Віткоффа.

"Це момент, щоб зняти напругу в ситуації та повернутися до роботи", - пояснив європейський дипломат.

Нагадаємо, на тій зустрічі американці заявили, що США й так багато роблять для України і не збираються міняти це на припинення її ударів по нафтопереробних заводах.

За даними The New York Times, згодом Віткофф і Кушнер відклали поїздку до Росії, доки Зеленський не налагодить стосунки з Трампом.