РФ б'є по енергетиці України, попри "перемир'я": в ISW назвали задум Кремля

Україна готова до взаємного енергетичного перемир'я, однак його нинішні умови можуть дати Росії перевагу й залишити українські електростанції під загрозою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

За даними ISW, станом на 12 жовтня Україна та Росія не уклали угоди про припинення ударів по енергетичній інфраструктурі. Попри обговорення можливого перемир'я, російські війська продовжували атакувати українські енергооб'єкти.

У ніч проти 12 жовтня під російські удари потрапили теплоелектростанція на захід від Харкова, об'єкти газовидобутку в Харківській області та нафтобаза в Сарнах Рівненської області.

Президент України Володимир Зеленський також повідомив, що лише 12 жовтня російські війська атакували шість українських об'єктів енергетики.

Водночас упродовж тієї ночі українські військові не завдавали ударів по російській енергетичній інфраструктурі.

Зеленський заявив, що Україна готова до повного енергетичного перемир'я. Однак Київ очікує, що Москва діятиме так само та офіційно погодиться на відповідну домовленість.

Що пропонує Трамп

11 жовтня анонімний представник Білого дому в коментарі Axios уточнив, що заява президента США Дональда Трампа про енергетичне перемир'я стосувалася лише потенційної угоди. Офіційної домовленості між Україною та Росією на той момент не було.

За словами представника адміністрації США, початковий варіант пропозиції передбачає мораторій на удари по нафтопереробних заводах. Надалі його можуть розширити, щоб захистити й інші об'єкти енергетичної інфраструктури.

Саме обмежений характер цієї пропозиції викликає занепокоєння в ISW. Аналітики вважають, що за нинішніх умов вона може бути значно вигіднішою для Росії, ніж для України.

Чому перемир'я може зіграти на руку Росії

Росія має десятки діючих нафтопереробних заводів, тоді як в Україні працює лише один. Тому мораторій на удари по НПЗ може суттєво обмежити можливості України атакувати російську енергетичну інфраструктуру, але не забезпечити рівноцінного захисту українських об'єктів.

За оцінкою ISW, запропоновані умови можуть дозволити Росії й надалі завдавати ударів по українських електростанціях узимку 2026–2027 років. Адже початковий варіант домовленості передбачає захист нафтопереробних заводів, а не всіх об'єктів енергетики.

Таким чином, Україна ризикує взяти на себе обмеження щодо атак на чутливі енергетичні об'єкти Росії, тоді як російські війська зможуть продовжувати кампанію ударів по українській енергосистемі.

В ISW наголосили, що за такого сценарію перемир'я не забезпечить Україні симетричних переваг. Натомість воно може дати Москві додаткові можливості для продовження атак на українську енергетичну інфраструктуру напередодні та під час зимового періоду.

