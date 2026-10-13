США и Европа готовят мирный план для Украины: WP назвало 4 основных пункта

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на колонку в The Washington Post.

Американские переговорщики пытаются подготовить пакет, который закроет послевоенные нужды и Украины, и России. Он должен прекратить кровопролитие и помочь обеим сторонам согласиться на территориальный компромисс, который не понравится ни одной из них.

"Нам нужно сделать проблему и ее решение более масштабными, чтобы помочь обеим сторонам увидеть, какой будет послевоенная ситуация, а затем пойти на уступки", - пояснил американский чиновник, знакомый с переговорами.

Этот дипломатический толчок произошел во время шестичасовой встречи в пятницу во Флориде. Ее организовали посланники США Джаред Кушнер и Стив Уиткофф.

Пришли украинские чиновники и представители Великобритании, Франции и Германии. Встреча состоялась в гольф-клубе Shell Bay, принадлежащем Уиткоффу, в районе Галландейл-Бич.

Что Трамп требует от Украины

Трамп хочет, чтобы Украина и Россия перестали бомбить нефтеперерабатывающие заводы друг друга. По его замыслу это должно стать условием для мирной инициативы США.

"Очевидно, что способность украинцев атаковать нефтеперерабатывающие заводы влияет на экономику России. Это увеличило влияние Зеленского", - сказал европейский дипломат.

На встрече Кушнер и Виткофф попросили украинцев прекратить подобные удары. Об этом рассказал американский чиновник, знакомый с переговорами. Переговорщики также предупредили, что Трамп заключит соглашение по дизелю. С такой просьбой они обращаются в Киев уже шесть раз за последние месяцы, потому что цены на дизельное топливо резко выросли.

Далее, по словам чиновника, события развивались так: Зеленский отказался, а Трамп заключил соглашение. Президент Украины назвал это решение "слабым". После этого Трамп пригрозил прекратить разведывательную поддержку.

"Мы вернемся к делу и пойдем в Москву", - сказал американский чиновник о сценарии, в котором Зеленский согласится прекратить атаки на нефтеперерабатывающие заводы.

Из чего будет состоять план

По словам американского чиновника, пакет будет иметь четыре основных компонента. Послание главе Кремля Владимиру Путину должно быть таким: не просто прекращайте войну с Украиной, а заключите экономическое и безопасное соглашение с Европой. По замыслу она восстановит стабильность в регионе.

Восстановление Украины. Всемирный банк и инвестиционная фирма BlackRock намерены создать основу для покрытия денежных нужд Киева. Речь идет о восстановлении разрушенных районов, помощи семьям погибших и раненых военных и восстановлении экономики.

Переговорщики попросили Киев предоставить подробную оценку расходов и гарантии, что деньги не разграбят послевоенные спекулянты. Украинцы пока не передали цифры. Их ожидают несколько дней, если мирная инициатива не провалится.

Гарантия безопасности. Украина получит от США и европейских стран обязательство дать военный ответ, если Россия нападет снова. Чиновник назвал это равнозначным статье 5 НАТО. В ней говорится о коллективной обороне: нападение на одну страну альянса считается нападением на все.

Россия тоже будет вести с Европой переговоры о соглашениях, которые будут учитывать ее проблемы безопасности. Что это значит, пока неясно.

Энергетическое соглашение. Третье направление - экономическая интеграция России, Украины и Европы. Одним из элементов может стать трубопровод, по которому российские нефть и газ будут поставлять в Европу. Прибыль от него будут делить Украина и Россия. По словам чиновника, подобный трубопровод может резко снизить затраты Европы на энергоносители.

Помимо "долгосрочного доступа к европейскому энергетическому рынку" для России мирное соглашение будет определять, как и когда снимут действующие экономические санкции.

Территория. Последняя часть сделки касается линии фронта. Россия, начавшая войну в надежде захватить всю Украину, согласилась бы на прекращение огня вдоль действующей линии фронта. Переговорщики называют ее "линией контроля".

Для Украины это означало бы, что Россия будет контролировать оккупированные территории, в частности Донбасс, вокруг которого идет жаркий спор. Одно из препятствий в том, что "линия контроля" нечеткая, потому что фронт сдвигается почти каждый день.

Европейские лидеры разгневались на Трампа из-за соглашения по дизелю. Однако, по оценке автора колонки, они настроены продолжать дипломатический процесс под руководством Кушнера и Уиткоффа.

"Это момент, чтобы снять напряжение в ситуации и вернуться к работе", - объяснил европейский дипломат.

Напомним, на той встрече американцы заявили, что США и так многое делают для Украины и не собираются менять это на прекращение ее ударов по нефтеперерабатывающим заводам.

По данным The New York Times, впоследствии Уиткофф и Кушнер отложили поездку в Россию, пока Зеленский не наладит отношения с Трампом.