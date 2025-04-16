США та ЄС не змогли домовитися про скасування мит: ситуація загострюється

Спроба Європейського Союзу та США зменшити торговельні суперечності продемонструвала мінімальні результати. Представники адміністрації президента Дональда Трампа дали зрозуміти, що Сполучені Штати не планують скасовувати більшість мит, запроваджених проти ЄС.

За даними джерел агентства, комісар ЄС з питань торгівлі Марош Шефчович провів переговори у Вашингтоні з міністром торгівлі США Говардом Лутніком і торговим представником Джеймісоном Гріром. Однак за підсумками зустрічі, Шевчович так і не отримав чіткого уявлення про наміри Вашингтону.

За словами співрозмовників, представники США наголосили, що 20% "взаємних" мит - які тимчасово були зменшені до 10% на період 90 днів - а також інші обмеження, зокрема на імпорт автомобілів і металів, залишаться чинними.

Загалом, введені адміністрацією Трампа мита охоплюють європейські товари на суму близько 380 млрд євро, що еквівалентно приблизно 431 млрд доларів.

Минулого тижня, коли президент США вирішив відкласти реалізацію нових митних заходів на 90 днів, ЄС також ухвалив аналогічний крок.

У Брюсселі пояснили, що введені мита стосуються американського імпорту вартістю близько 21 мільярда євро. Якщо переговорний процес не приведе до компромісу, ці мита автоматично набудуть чинності по завершенні 90-денного терміну.

Доки тривають перемовини, ЄС активно працює над підготовкою можливих заходів у відповідь, паралельно укладає нові торговельні домовленості з партнерами по всьому світу, а також прагне підвищити ефективність внутрішнього ринку.