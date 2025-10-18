США та ЄС тиснуть на азіатські країни через закупівлю нафти й газу з Росії, - Reuters

Сполучені Штати та європейські країни посилюють тиск на азіатських покупців російських енергоносіїв. Це може вже з грудня обмежити імпорт нафти Індією та здешевить поставки для Китаю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними трейдерів і аналітиків, Японія навряд чи припинятиме імпорт скрапленого природного газу (СПГ) із Сахаліну.

Натомість, Вашингтон чинить тиск на Китай, Індію та Японію через торговельні переговори, домагаючись скорочення закупівель російської нафти та СПГ.

Водночас, Велика Британія нещодавно запровадила санкції проти китайських та індійських компаній. В Європейському Союзі також можуть піти цим шляхом, оскільки західні держави заявляють, що Москва використовує доходи від енергоресурсів для фінансування війни проти України.

За даними аналітичної компанії Kpler, морські поставки ключових сортів російської нафти до Китаю та Індії у жовтні можуть зрости до приблизно 3,1 млн барелів на добу - це найвищий показник із червня.

За прогнозом старшого аналітика Kpler Му Юй Сю, високий рівень імпорту збережеться й у листопаді через різке збільшення експорту з Росії.

"Раптові санкції Великої Британії проти китайських та індійських НПЗ - а також можливість нових обмежень з боку ЄС чи навіть США - можуть змусити покупців діяти обережніше під час оформлення нових замовлень, доки не буде ясності", - зазначила вона.

Скорочення в Індії наразі не спостерігається

Представник Білого дому заявив у четвер, що індійські нафтопереробники вже скорочують імпорт російської нафти на 50%.

Однак джерела в Індії повідомили, що скорочення наразі не відображається у поточних даних і може стати помітним лише у грудні або січні.

За словами кількох співрозмовників агентства, замовлення на листопад уже були розміщені, зокрема й на партії, які мають прибути в грудні.

"Ми не вважаємо, що Індія може миттєво припинити закупівлі російської нафти, навіть якщо погодилася це зробити, адже щонайменше 700 тис. барелів на добу закуповується за довгостроковими контрактами", - йдеться у звіті консалтингової компанії FGE.

Аналітики компанії зазначають, що таким чином найбільший обсяг поставок, який може бути під загрозою у короткостроковій перспективі, становить 0,8-1 млн барелів на добу спотових закупівель.

За їхніми словами, Китай може скористатися ситуацією й викупити частину обсягів, від яких відмовиться Індія, оскільки знижки на російську нафту зростатимуть.

Тим часом індійські НПЗ закупили рідкісну нафту з Гайани, диверсифікуючи імпорт, щоб мінімізувати ризики для своєї роботи у разі скорочення російських поставок.

Санкції проти Nayara та Yulong

Велика Британія ввела санкції проти індійського нафтопереробного заводу (НПЗ) Nayara, який уже постраждав від обмежень ЄС, а також проти китайської компанії Yulong Petrochemical, що керує НПЗ потужністю 400 тис. барелів на добу у східній провінції Шаньдун.

Як повідомила Му Юй Сю з Kpler, уряд Великої Британії дозволив Yulong завершити чинні угоди до 13 листопада, щоб компанія могла прийняти заплановані поставки з Близького Сходу. Водночас невідомо, чи зможе Yulong побудувати новий ланцюг постачання, щоб обійти санкції.

"Цей крок, без сумніву, став сигналом тривоги для інших покупців російської нафти, які могли раніше ігнорувати санкції з боку неамериканських юрисдикцій", - зазначила Сю.

Водночас, старший аналітик нафтового ринку Sparta Commodities Джун Го зазначила, що санкції Великої Британії навряд чи серйозно зашкодять Yulong. Однак компанія може зіткнутися з проблемами у роботі, якщо аналогічні обмеження запровадять ЄС і США.

Тим часом постачання російського нафтового нафтопродукту на Тайвань скорочується після критики низки неурядових організацій щодо продовження бізнес-зв'язків острова з Росією.

За словами трейдерів, атаки України на російську енергетичну інфраструктуру, а також часткова заборона експорту бензину та дизеля, запроваджена Москвою, вже обмежують поставки російських нафтопродуктів.

Імпорт СПГ до Японії

Тим часом США також закликали Японію припинити імпорт російських енергоносіїв напередодні запланованого візиту президента Дональда Трампа до Азії наприкінці жовтня.

Токіо, узгодивши позицію з іншими країнами "Групи семи" (G7), погодився поступово скорочувати імпорт російської нафти після вторгнення Москви в Україну у 2022 році, але має виняток, який дозволяє продовжувати закупівлі СПГ із проєкту "Сахалін-2" за довгостроковими контрактами.

Дострокове розірвання таких угод призвело б до значних штрафних санкцій, пояснив Юрій Хамбер, генеральний директор токійської консалтингової компанії Yuri Group.

Він додав, що придбання на спотовому ринку додаткових 6 млн тонн СПГ щорічно для заміни російських поставок є надзвичайно складним і "вкрай дорогим" завданням.

Російський СПГ, який становить близько 9% імпорту Японії, залишається важливим стабільним джерелом постачання, заявив голова Федерації енергетичних компаній Японії Кінго Хаясі. Він зазначив, що японські енергетичні компанії прагнуть і надалі використовувати це паливо.

Дослідниця Центру глобальної енергетичної політики Колумбійського університету Анн-Софі Корбо наголосила, що США мають розробити послідовну та узгоджену політику щодо російського СПГ.

"З одного боку, Вашингтон тисне на союзників, щоб ті припинили імпорт російського газу або СПГ. Але з іншого - сам не запроваджує повноцінних санкцій проти проєкту Arctic LNG 2", - сказала вона, маючи на увазі великий російський проєкт у північному Сибіру, який, попри санкції США, продовжує постачати СПГ до Китаю.