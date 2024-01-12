США та Британія завдали авіаударів по базах хуситів у Ємені, - ЗМІ

Повідомляється, що удари завдавалися одразу по кількох містах із застосуванням морського та авіаційного озброєння.

За даними ЗМІ, удари по угрупованню хуситів у західній частині Ємену наносяться американськими та британськими літаками, а також ракетами наземного нападу "Томагавк", запущеними з кораблів ВМС США в Червоному морі.

Офіційний представник Пентагону зазначив, що США та Британія завдали ударів з повітряних, морських і підводних "платформ". Ці удари були спрямовані по радарам, об'єктам протиповітряної оборони, а також по місцях зберігання та запуску дронів, крилатих і балістичних ракет.

Удари завдавалися по міжнародному аеропорту Сани та провінціям Сана, Ель-Ходейда, Саада та Дамар.

Неназваний американський чиновник також зазначив, що удари досягли своєї мети. За його словами, удари за позиціями хуситів у Ємені вже закінчилися, але США залишають за собою право відповісти, якщо загрози продовжаться.