США та Британія завдали авіаударів по базах хуситів у Ємені, - ЗМІ

Сполучені Штати та Британія завдали серію авіаударів по центрах зберігання озброєння та баз для навчання хуситів у Ємені.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News.
Повідомляється, що удари завдавалися одразу по кількох містах із застосуванням морського та авіаційного озброєння.
За даними ЗМІ, удари по угрупованню хуситів у західній частині Ємену наносяться американськими та британськими літаками, а також ракетами наземного нападу "Томагавк", запущеними з кораблів ВМС США в Червоному морі.
Офіційний представник Пентагону зазначив, що США та Британія завдали ударів з повітряних, морських і підводних "платформ". Ці удари були спрямовані по радарам, об'єктам протиповітряної оборони, а також по місцях зберігання та запуску дронів, крилатих і балістичних ракет.
Удари завдавалися по міжнародному аеропорту Сани та провінціям Сана, Ель-Ходейда, Саада та Дамар.
Неназваний американський чиновник також зазначив, що удари досягли своєї мети. За його словами, удари за позиціями хуситів у Ємені вже закінчилися, але США залишають за собою право відповісти, якщо загрози продовжаться.
Напад хуситів на кораблі у Червоному морі
У листопаді 2023 року хусіти в Ємені почали атакувати кораблі в Червоному морі. 16 грудня британський есмінець збив безпілотник, який прямував до торговельного судна.
Раніше ми повідомляли, що Рада Безпеки ООН вимагає від хуситів негайного припинення нападу на кораблі в Червоному морі. ООН також попередила, що ескалація напруженості може призвести до ще більших наслідків.
Також зазначалося, що США та Великобританія успішно відбили найбільшу атаку єменських хуситів на кораблі в Червоному морі.
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