США и Британия нанесли авиаудары по базам хуситов в Йемене, - СМИ

Сообщается, что удары наносились сразу по нескольким городам с применением морского и авиационного вооружения.

По данным СМИ, удары по группировке хуситов в западной части Йемена наносятся американскими и британскими самолетами, а также ракетами наземного нападения "Томагавк", запущенными с кораблей ВМС США в Красном море.

Официальный представитель Пентагона отметил, что США и Британия нанесли удары с воздушных, морских и подводных "платформ". Эти удары были направлены по радарам, объектам противовоздушной обороны, а также по местам хранения и запуска дронов, крылатых и баллистических ракет.

Удары наносились по международному аэропорту Саны и провинциям Сана, Эль-Ходейда, Саада и Дамар.

Неназванный американский чиновник также отметил, что удары достигли своей цели. По его словам, удары по позициям хуситов в Йемене уже закончились, но США оставляют за собой право ответить, если угрозы продолжатся.