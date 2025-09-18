США та Британія уклали інвестиційну угоду на сотні мільярдів: що відомо

Президент США Дональд Трамп та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер 18 вересня підписали величезну інвестиційну угоду на сотні мільярдів фунтів стерлінгів. Вона передбачає багатомільярдні взаємні інвестиції в Британію та США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Time та сайт уряду Великої Британії.
Зокрема Стармер назвав інвестиційну угоду між двома країнами рекордною за обсягом коштів, які планується вкласти з обох сторін. Загальні американські інвестиції у Велику Британію складуть 150 мільярдів фунтів стерлінгів, водночас Британія інвестує в США до 100 мільярдів.
"Який день, 250 мільярдів фунтів стерлінгів перетікають через Атлантику в обидва боки... Це найбільший інвестиційний пакет такого роду в історії Великої Британії", - заявив британський прем'єр.
Зазначається, що внаслідок американських інвестицій буде створено понад 7600 нових робочих місць по всій Британії. Зокрема в рамках угоди планується побудувати 12 нових вдосконалених ядерних реакторів.
Але зосереджуватися інвестиції будуть переважним чином на індустрії штучного інтелекту. Куди саме й ким будуть вкладатися американські гроші:
"Ці рекордні інвестиції створять тисячі високоякісних робочих місць по всій Великій Британії - від чистої енергії до передового виробництва. Тісна співпраця зі США зміцнює наші глобальні позиції та забезпечує реальні результати для британського бізнесу", - заявив міністр економіки Британії Пітер Кайл.
Британські компанії також взяли на себе зобов'язання інвестувати до 100 мільярдів фунтів стерлінгів в американську економіку:
Нагадаємо, що 17 вересня Трамп прибув із візитом до Великобританії. Там він зустрівся з британським королем Чарльзом III - останній під час спільної вечері з Трампом у заяві для преси закликав об'єднатися для підтримки України.