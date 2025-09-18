США и Британия заключили инвестиционное соглашение на сотни миллиардов: что известно

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Кир Стармер 18 сентября подписали огромное инвестиционное соглашение на сотни миллиардов фунтов стерлингов. Оно предусматривает многомиллиардные взаимные инвестиции в Британию и США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Time и сайт правительства Великобритании.
В частности Стармер назвал инвестиционное соглашение между двумя странами рекордным по объему средств, которые планируется вложить с обеих сторон. Общие американские инвестиции в Великобританию составят 150 миллиардов фунтов стерлингов, в то же время Великобритания инвестирует в США до 100 миллиардов.
"Каждый день, 250 миллиардов фунтов стерлингов перетекают через Атлантику в обе стороны... Это самый большой инвестиционный пакет такого рода в истории Великобритании", - заявил британский премьер.
Отмечается, что в результате американских инвестиций будет создано более 7600 новых рабочих мест по всей Британии. В частности, в рамках соглашения планируется построить 12 новых усовершенствованных ядерных реакторов.
Но сосредотачиваться инвестиции будут преимущественным образом на индустрии искусственного интеллекта. Куда именно и кем будут вкладываться американские деньги:
"Эти рекордные инвестиции создадут тысячи высококачественных рабочих мест по всей Великобритании - от чистой энергии до передового производства. Тесное сотрудничество с США укрепляет наши глобальные позиции и обеспечивает реальные результаты для британского бизнеса", - заявил министр экономики Британии Питер Кайл.
Британские компании также взяли на себя обязательства инвестировать до 100 миллиардов фунтов стерлингов в американскую экономику:
Напомним, что 17 сентября Трамп прибыл с визитом в Великобританию. Там он встретился с британским королем Чарльзом III - последний во время совместного ужина с Трампом в заявлении для прессы призвал объединиться для поддержки Украины.