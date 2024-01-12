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США та Британія планують вночі завдати ударів по хуситах у Ємені, - ЗМІ

Фото: США та Британія планують вночі завдати ударів по хуситах у Ємені (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Сполучені Штати та Британія можуть найближчим часом завдати серії ударів по базах хуситів у Ємені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News і The Times.

За даними Sky News, до нанесення ударів жодних офіційних звернень і публічних брифінгів проводитися не буде.

Раніше прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак під час спеціальної наради схвалив завдання авіаударів за позиціями хуситів у Ємені. Очікується, що війська Британії приєднаються до союзників.

Зазначається, що для ударів буде залучено британську авіацію, яка базується на Кіпрі, а також есмінці, які зараз перебувають на чергуванні в даному регіоні.

За даними ЗМІ, обговорення можливих ударів тривали кілька днів. Існують побоювання, що Британія може бути втягнута у масштабнішу регіональну війну.

Очікується, що координовані удари будуть аналогічні у масштабі з тими, що були завдані у квітні 2018 року США, Британією та Францією проти Сирії.

Раніше Сунак сказав ключовим союзникам у регіоні, що Британія "продовжить вживати заходів для захисту свободи навігації та захисту життя в морі".

Напад хуситів на кораблі у Червоному морі

У листопаді 2023 року хусіти в Ємені почали атакувати кораблі в Червоному морі. 16 грудня британський есмінець збив безпілотник, який прямував до торговельного судна.

Раніше ми повідомляли, що Рада Безпеки ООН вимагає від хуситів негайного припинення нападу на кораблі в Червоному морі. ООН також попередила, що ескалація напруженості може призвести до ще більших наслідків.

Також зазначалося, що США та Великобританія успішно відбили найбільшу атаку єменських хуситів на кораблі в Червоному морі.

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