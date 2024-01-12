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США и Британия планируют ночью нанести удары по хуситам в Йемене, - СМИ

Фото: США и Британия планируют ночью нанести удары по хуситам в Йемене (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Соединенные Штаты и Британия могут в ближайшее время нанести серию ударов по базам хуситов в Йемене.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News и The Times.

По данным Sky News, до нанесения ударов никаких официальных обращений и публичных брифингов проводиться не будет.

Ранее премьер-министр Британии Риши Сунак в ходе специального совещания одобрил нанесение авиаударов по позициям хуситов в Йемене. Ожидается, что войска Британии присоединятся к союзникам.

Отмечается, что для ударов будет привлечена британская авиация, которая базируется на Кипре, а также эсминцы, которые сейчас находятся на дежурстве в данном регионе.

По данным СМИ, обсуждения возможных ударов продолжались в течение нескольких дней. Существуют опасения, что Британия может быть втянута в более масштабную региональную войну.

Ожидается, что координированные удары будут аналогичны в масштабе с теми, которые были нанесены в апреле 2018 года США, Британией и Францией против Сирии.

Ранее Сунак сказал ключевым союзникам в регионе, что Британия "продолжит принимать меры для защиты свободы навигации и защиты жизни в море".

Нападение хуситов на корабли в Красном море

В ноябре 2023 года хуситы в Йемене начали атаковать корабли в Красном море. 16 декабря британский эсминец сбил беспилотник, который направлялся к торговому судну.

Ранее мы сообщали, что Совет Безопасности ООН потребовал от хуситов немедленного прекращения нападения на корабли в Красном море. ООН также предупредила, что эскалация напряженности может привести к еще более серьезным последствиям.

Также отмечалось, что США и Великобритания успешно отразили самую крупную атаку йеменских хуситов на корабли в Красном море.

 

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