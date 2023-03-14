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Байден та Сунак обговорили подальшу допомогу Україні та санкції проти РФ

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Вашингтон, Вівторок 14 березня 2023 07:31
Байден та Сунак обговорили подальшу допомогу Україні та санкції проти РФ Фото: Байден та Сунак обговорили допомогу Україні та санкції проти РФ (twitter.com/RishiSunak)
Автор: Константин Широкун

Президент США Джо Байден і прем'єр Британії Ріші Сунак провели зустріч у Сан-Дієго, США, під час якої обговорили подальшу підтримку України, погрози з боку Китаю та низку інших глобальних питань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Білого дому.

"Лідери обмінялися думками щодо низки глобальних питань, у тому числі викликів, які створює Китаю, а також нашої спільної прихильності до миру та стабільності в Індійсько-Тихоокеанському регіоні. Крім того, вони відзначили незмінну підтримку України в умовах поточної агресії РФ", - йдеться в повідомленні прес-служби.

Байден і Сунак у ході зустрічі також наголосили на важливості подальшого надання Україні військової, економічної та гуманітарної допомоги. Крім того, вони домовилися спільно вживати нових економічних заходів для протидії спроможності Москви вести війну проти України.

Сунак, у свою чергу, після зустрічі зазначив, що Британія працюватиме разом із союзниками, щоб подолати економічні наслідки жорстокої агресії Володимира Путіна.

"Найвищим пріоритетом Британії є надання військової допомоги Україні. Їхня безпека - це наша безпека, і ми підемо далі, щоб зміцнити нашу стійкість", - зазначив глава британського уряду.

Раніше ми писали, що Байден, Сунак та прем'єр-міністр Австралії оголосили про домовленість забезпечити ВМС Австралії атомними підводними човнами з ракетним озброєнням.

Також повідомлялося, що прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак 12 березня летить у США, де зустрінеться з американським президентом Джо Байденом та главою уряду Австралії Ентоні Албанізом, а також проведе низку інших зустрічей.

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