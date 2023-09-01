У США судять росіянина, який купував для РФ електроніку військового призначення

Повідомляється, що підозрюваний брав участь у мережі незаконних закупівель, яка після повномасштабного вторгнення РФ в Україну незаконно закуповувала великі партії чутливої мікроелектроніки американського виробництва для російської компанії.

33-річному Артуру Петрову, який проживав у Росії та на Кіпрі, пред'явлено звинувачення у кримінальній справі за порушення експортного контролю, контрабанду, шахрайство з використанням електронних засобів зв'язку та відмивання грошей. Його було заарештовано 26 серпня на Кіпрі на запит США.

"Артур Петров вступив у змову з метою контрабанди до Росії американських мікроелектронних технологій, які мають військове застосування - тих компонентів, які російські військові надалі використовували при несправедливому вторгненні в Україну", - заявив помічник генерального прокурора Метью Олсен.

Він підкреслив, що Міністерство юстиції не зазнає спроб обійти закони США щодо експортного контролю, щоб "підживлювати" російську військову машину, і ті, хто спробує це зробити, не знайдуть притулку від правосуддя США.

"Тих, хто ухиляється від наших обмежень експортного контролю, щоб підтримати жорстоку військову машину Путіна, буде притягнуто до відповідальності", - зазначив помічник міністра торгівлі з експортного контролю Метью С. Аксельрод.

Як стверджується, Петров знав, що транзакції та постачання порушували експортний контроль США щодо Росії. Щоб реалізувати свою схему, він купував мікроелектроніку у американських експортерів, використовуючи кіпрську підставну компанію Astrafteros Technokosmos LTD, і надалі перепродав продукцію компанії "Електроком" із РФ.

Росіяни активно допомагають закуповувати електроніку у країнах Заходу

У березні в Естонії було затримано Андрія Шевлякова, у США його звинуватили в закупівлі електроніки для РФ в обхід санкцій. Для арешту Х'юстонське відділення ФБР співпрацювало з поліцією безпеки Естонії. Під час арешту у нього було вилучено адресовані йому вантажі, зокрема 130 кілограмів радіоапаратури. У разі обвинувального вироку Шевлякову загрожує до 20 років ув'язнення.

У липні 2023 року до США з Естонії було екстрадовано ймовірного співробітника російських спецслужб Вадим Конощенок. Він міг займатися контрабандою західної зброї в РФ.