В США судят россиянина, который покупал для РФ электронику военного предназначения

Сообщается, что подозреваемый участвовал в сети незаконных закупок, которая после полномасштабного вторжения РФ в Украину незаконно закупала большие партии чувствительной микроэлектроники американского производства для российской компании.

33-летнему Артуру Петрову, проживавшему в России и на Кипре, предъявлено обвинение по уголовному делу за нарушения экспортного контроля, контрабанду, мошенничество с использованием электронных средств связи и отмывании денег. Он был арестован 26 августа на Кипре по запросу США.

"Артур Петров вступил в сговор с целью контрабанды в Россию американских микроэлектронных технологий, имеющих военное применение – тех компонентов, которые российские военные в дальнейшем использовали при несправедливом вторжении в Украину", - заявил помощник генерального прокурора Мэтью Олсен.

Он подчеркнул, что Министерство юстиции не потерпит попыток обойти законы США об экспортном контроле, чтобы "подпитывать" российскую военную машину, и те, кто попытается это сделать, не найдут убежища от правосудия США.

"Те, кто уклоняется от наших ограничений экспортного контроля, чтобы поддержать жестокую военную машину Путина, будут привлечены к ответственности", - отметил помощник министра торговли по экспортному контролю Мэтью С. Аксельрод.

Как утверждается, Петров знал, что транзакции и поставки нарушали экспортный контроль США в отношении России. Чтобы реализовать свою схему, он приобретал микроэлектронику у американских экспортеров, используя кипрскую подставную компанию Astrafteros Technokosmos LTD, и в дальнейшем перепродал продукцию компании "Электроком" из РФ.

Россияне активно помогают закупать электронику в странах Запада

В марте в Эстонии был задержан Андрей Шевляков, в США его обвинили в закупке электроники для РФ в обход санкций. Для ареста Хьюстонское отделение ФБР сотрудничало с полицией безопасности Эстонии. При аресте у него были изъяты адресованные ему грузы, в том числе 130 килограммов радиоаппаратуры. В случае обвинительного приговора Шевлякову грозит до 20 лет заключения.

В июле 2023 года в США из Эстонии был экстрадирован вероятный сотрудник российский спецслужб Вадим Конощенок. Он мог заниматься контрабандой западного оружия в РФ.