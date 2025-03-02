У США суддя визнала незаконним звільнення Трампом очільника наглядового агентства

Окружний суддя Емі Берман Джексон у Вашингтоні раніше постановила, що Гемптон Деллінджер, голова Офісу спеціального радника, який відповідає за захист викривачів, може залишатися на своїй посаді до оголошення рішення суду.

У рішенні в суботу, 1 березня, Джексон заявила, що підтримка можливості Трампа звільнити Деллінджера, надасть йому "конституційну ліцензію на залякування чиновників виконавчої влади, щоб вони виконували його волю".

Пізно ввечері у суботу Міністерство юстиції подало повідомлення про те, що оскаржує рішення Берман в Апеляційному суді округу Колумбія.

Справа Гемптона Деллінжера

Деллінжер, який був призначений президентом-демократом Джо Байденом і затверджений Сенатом на п'ятирічний термін у 2024 році, в електронному листі агентству заявив, що він "радий бачити, як суд підтвердив важливість і законність захисту робочих місць, який Конгрес надав моїй посаді".

Він додав, що його "зусилля щодо захисту федеральних службовців загалом і викривачів зокрема від незаконного поводження триватимуть".

Адвокати адміністрації Трампа стверджують, що наказ про відсторонення Деллінджера від посади, є посяганням на владу президента над чиновниками, які працюють в його адміністрації.

Джексон, яку призначив на посаду судді президент Барак Обама, відкинула твердження про неконституційність закону. Вона заявила, що робота Спеціального радника полягає в тому, щоб розглядати неетичні або незаконні дії, спрямовані проти федеральних державних службовців, і допомагати викривачам діяти, не наражаючись на репресії.

"Було б, щонайменше, іронічно та вороже цілям статуту, якби сам Спеціальний радник був стриманий у своїй роботі через страх перед свавільним або упередженим звільненням", - написала суддя Джексон.

Адміністрація Трампа раніше закликала Верховний суд США, який вже відклав винесення рішення у цій справі, втрутитися в неї на початку цього тижня.

Трамп намагається обмежити незалежність федеральних агентств, зокрема таких як Федеральна торгова комісія, Комісія з цінних паперів і бірж та Федеральна комісія зв'язку. Рішення у справі Деллінджера може допомогти визначити ступінь його повноважень для цього.

Джексон заявила, що її рішення було "надзвичайно вузьким" і не звужує повноваження Трампа.

"Це єдине одноосібне відомство, яке залишилося на розгляд судів, і воно не схоже на жодне з них", - написала вона.

Тим часом виконуюча обов'язки генерального прокурора Сара Гарріс раніше заявила, що продовження роботи Деллінджера на посаді спеціального радника шкодить адміністрації Трампа.

Вона послалася на рішення Деллінджера в припиненні звільнень шести державних службовців у вівторок, 25 лютого, які перебували на випробувальному терміні та яких адміністрація президента намагалася звільнити.