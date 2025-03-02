В США судья признала незаконным увольнение Трампом главы надзорного агентства

Окружной судья Эми Берман Джексон в Вашингтоне ранее постановила, что Хэмптон Деллинджер, глава Офиса специального советника, который отвечает за защиту обличителей, может оставаться на своей должности до вынесения решения суда.

В решении в субботу, 1 марта, Джексон заявила, что поддержка возможности Трампа уволить Деллинджера, даст ему "конституционную лицензию на запугивание чиновников исполнительной власти, чтобы они выполняли его волю".

Поздно вечером в субботу Министерство юстиции подало уведомление о том, что оспаривает решение Берман в Апелляционном суде округа Колумбия.

Дело Хэмптона Деллинжера

Деллинжер, который был назначен президентом-демократом Джо Байденом и утвержден Сенатом на пятилетний срок в 2024 году, в электронном письме агентству заявил, что он "рад видеть, как суд подтвердил важность и законность защиты рабочих мест, которую Конгресс предоставил моей должности".

Он добавил, что его "усилия по защите федеральных служащих в целом и обличителей в частности от незаконного обращения будут продолжаться".

Адвокаты администрации Трампа утверждают, что приказ об отстранении Деллинджера от должности, является посягательством на власть президента над чиновниками, работающими в его администрации.

Джексон, которую назначил на должность судьи президент Барак Обама, отвергла утверждения о неконституционности закона. Она заявила, что работа Специального советника заключается в том, чтобы рассматривать неэтичные или незаконные действия, направленные против федеральных государственных служащих, и помогать обличителям действовать, не подвергаясь репрессиям.

"Было бы, по меньшей мере, иронично и враждебно целям устава, если бы сам Специальный советник был сдержан в своей работе из-за страха перед произвольным или предвзятым увольнением", - написала судья Джексон.

Администрация Трампа ранее призвала Верховный суд США, который уже отложил вынесение решения по этому делу, вмешаться в него в начале этой недели.

Трамп пытается ограничить независимость федеральных агентств, в частности таких как Федеральная торговая комиссия, Комиссия по ценным бумагам и биржам и Федеральная комиссия связи. Решение по делу Деллинджера может помочь определить степень его полномочий для этого.

Джексон заявила, что ее решение было "чрезвычайно узким" и не сужает полномочия Трампа.

"Это единственное единоличное ведомство, которое осталось на рассмотрение судов, и оно не похоже ни на одно из них", - написала она.

В то же время, исполняющая обязанности генерального прокурора Сара Харрис ранее заявила, что продолжение работы Деллинджера в должности специального советника вредит администрации Трампа.

Она сослалась на решение Деллинджера в приостановлении увольнений шести государственных служащих во вторник, 25 февраля, которые находились на испытательном сроке и которых администрация президента пыталась уволить.