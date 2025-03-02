У США суддя визнала незаконним звільнення Трампом очільника наглядового агентства
Федеральний суддя постановила, що керівник урядового наглядового агентства, якого президент Дональд Трамп намагається звільнити, має право залишитися на посаді. Надалі спір буде вирішуватися у Верховному суді.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Окружний суддя Емі Берман Джексон у Вашингтоні раніше постановила, що Гемптон Деллінджер, голова Офісу спеціального радника, який відповідає за захист викривачів, може залишатися на своїй посаді до оголошення рішення суду.
У рішенні в суботу, 1 березня, Джексон заявила, що підтримка можливості Трампа звільнити Деллінджера, надасть йому "конституційну ліцензію на залякування чиновників виконавчої влади, щоб вони виконували його волю".
Пізно ввечері у суботу Міністерство юстиції подало повідомлення про те, що оскаржує рішення Берман в Апеляційному суді округу Колумбія.
Справа Гемптона Деллінжера
Деллінжер, який був призначений президентом-демократом Джо Байденом і затверджений Сенатом на п'ятирічний термін у 2024 році, в електронному листі агентству заявив, що він "радий бачити, як суд підтвердив важливість і законність захисту робочих місць, який Конгрес надав моїй посаді".
Він додав, що його "зусилля щодо захисту федеральних службовців загалом і викривачів зокрема від незаконного поводження триватимуть".
Адвокати адміністрації Трампа стверджують, що наказ про відсторонення Деллінджера від посади, є посяганням на владу президента над чиновниками, які працюють в його адміністрації.
Джексон, яку призначив на посаду судді президент Барак Обама, відкинула твердження про неконституційність закону. Вона заявила, що робота Спеціального радника полягає в тому, щоб розглядати неетичні або незаконні дії, спрямовані проти федеральних державних службовців, і допомагати викривачам діяти, не наражаючись на репресії.
"Було б, щонайменше, іронічно та вороже цілям статуту, якби сам Спеціальний радник був стриманий у своїй роботі через страх перед свавільним або упередженим звільненням", - написала суддя Джексон.
Адміністрація Трампа раніше закликала Верховний суд США, який вже відклав винесення рішення у цій справі, втрутитися в неї на початку цього тижня.
Трамп намагається обмежити незалежність федеральних агентств, зокрема таких як Федеральна торгова комісія, Комісія з цінних паперів і бірж та Федеральна комісія зв'язку. Рішення у справі Деллінджера може допомогти визначити ступінь його повноважень для цього.
Джексон заявила, що її рішення було "надзвичайно вузьким" і не звужує повноваження Трампа.
"Це єдине одноосібне відомство, яке залишилося на розгляд судів, і воно не схоже на жодне з них", - написала вона.
Тим часом виконуюча обов'язки генерального прокурора Сара Гарріс раніше заявила, що продовження роботи Деллінджера на посаді спеціального радника шкодить адміністрації Трампа.
Вона послалася на рішення Деллінджера в припиненні звільнень шести державних службовців у вівторок, 25 лютого, які перебували на випробувальному терміні та яких адміністрація президента намагалася звільнити.
Кадрова політика Трампа
Президент США Дональд Трамп намагається отримати право звільняти керівників незалежних агентств, зокрема голову Офісу спеціального радника Гемптона Деллінджера, який розслідує скарги державних службовців.
Нещодавно Деллінджер подав позов до суду після того, як його було звільнено коротким електронним листом. Він заявив, що таке рішення є незаконним, адже порушує закон, який захищає керівників незалежних агентств від звільнення без вагомих на те підстав, таких як недбалість, зловживання або неефективність.
Раніше президент уже звільнив понад десяток генеральних інспекторів, змінив керівників органів з питань етики та голів агентств, які захищають держслужбовців і розслідують порушення в урядових структурах. Ця справа стане першим серйозним випробуванням для Верховного суду, до складу якого входять три судді, яких призначив Трамп.
Тим часом адміністрація президента наказала федеральним службовцям багатьох державних установ звітувати про свої робочі досягнення за минулий тиждень. У випадку ігнорування цієї вимоги людей звільнятимуть.
Раніше Трамп зажадав багатьох федеральних службовців добровільно звільнитися й отримати зарплату до вересня. Федеральні службовці переважно бойкотували цю вимогу.
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