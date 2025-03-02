В США судья признала незаконным увольнение Трампом главы надзорного агентства
Федеральный судья постановила, что руководитель правительственного надзорного агентства, которого президент Дональд Трамп пытается уволить, имеет право остаться в должности. В дальнейшем спор будет решаться в Верховном суде.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Окружной судья Эми Берман Джексон в Вашингтоне ранее постановила, что Хэмптон Деллинджер, глава Офиса специального советника, который отвечает за защиту обличителей, может оставаться на своей должности до вынесения решения суда.
В решении в субботу, 1 марта, Джексон заявила, что поддержка возможности Трампа уволить Деллинджера, даст ему "конституционную лицензию на запугивание чиновников исполнительной власти, чтобы они выполняли его волю".
Поздно вечером в субботу Министерство юстиции подало уведомление о том, что оспаривает решение Берман в Апелляционном суде округа Колумбия.
Дело Хэмптона Деллинжера
Деллинжер, который был назначен президентом-демократом Джо Байденом и утвержден Сенатом на пятилетний срок в 2024 году, в электронном письме агентству заявил, что он "рад видеть, как суд подтвердил важность и законность защиты рабочих мест, которую Конгресс предоставил моей должности".
Он добавил, что его "усилия по защите федеральных служащих в целом и обличителей в частности от незаконного обращения будут продолжаться".
Адвокаты администрации Трампа утверждают, что приказ об отстранении Деллинджера от должности, является посягательством на власть президента над чиновниками, работающими в его администрации.
Джексон, которую назначил на должность судьи президент Барак Обама, отвергла утверждения о неконституционности закона. Она заявила, что работа Специального советника заключается в том, чтобы рассматривать неэтичные или незаконные действия, направленные против федеральных государственных служащих, и помогать обличителям действовать, не подвергаясь репрессиям.
"Было бы, по меньшей мере, иронично и враждебно целям устава, если бы сам Специальный советник был сдержан в своей работе из-за страха перед произвольным или предвзятым увольнением", - написала судья Джексон.
Администрация Трампа ранее призвала Верховный суд США, который уже отложил вынесение решения по этому делу, вмешаться в него в начале этой недели.
Трамп пытается ограничить независимость федеральных агентств, в частности таких как Федеральная торговая комиссия, Комиссия по ценным бумагам и биржам и Федеральная комиссия связи. Решение по делу Деллинджера может помочь определить степень его полномочий для этого.
Джексон заявила, что ее решение было "чрезвычайно узким" и не сужает полномочия Трампа.
"Это единственное единоличное ведомство, которое осталось на рассмотрение судов, и оно не похоже ни на одно из них", - написала она.
В то же время, исполняющая обязанности генерального прокурора Сара Харрис ранее заявила, что продолжение работы Деллинджера в должности специального советника вредит администрации Трампа.
Она сослалась на решение Деллинджера в приостановлении увольнений шести государственных служащих во вторник, 25 февраля, которые находились на испытательном сроке и которых администрация президента пыталась уволить.
Кадровая политика Трампа
Президент США Дональд Трамп пытается получить право увольнять руководителей независимых агентств, в частности главу Офиса специального советника Хэмптона Деллинджера, который расследует жалобы государственных служащих.
Недавно Деллинджер подал иск в суд после того, как он был уволен коротким электронным письмом. Он заявил, что такое решение является незаконным, ведь нарушает закон, который защищает руководителей независимых агентств от увольнения без веских на то оснований, таких как халатность, злоупотребление или неэффективность.
Ранее президент уже уволил более десятка генеральных инспекторов, сменил руководителей органов по вопросам этики и глав агентств, которые защищают госслужащих и расследуют нарушения в правительственных структурах. Это дело станет первым серьезным испытанием для Верховного суда, в состав которого входят три судьи, которых назначил Трамп.
Тем временем администрация президента приказала федеральным служащим многих государственных учреждений отчитываться о своих рабочих достижениях за прошедшую неделю. В случае игнорирования этого требования людей будут увольнять.
Ранее Трамп потребовал многих федеральных служащих добровольно уволиться и получить зарплату до сентября. Федеральные служащие преимущественно бойкотировали это требование.
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