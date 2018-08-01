В США суд запретил публикацию в Сети чертежей оружия для 3D-принтеров

Суд города Сиэтл ввел временный запрет на распространение чертежей оружия для 3D-принтеров в Сети

В Сиэтле окружной суд ввел временный запрет на распространение в Сети чертежей оружия для 3D-принтеров. Об этом передает Reuters.

Решение было вынесено во вторник, 31 июля 2018, за несколько часов до официальной публикации чертежей в Сети.

1 августа 2018 организация Defence Distributed (DD) собиралась официально опубликовать в интернете чертежи для изготовления оружия при помощи 3D-принтеров.

Основатель компании DD считает, что доступ к чертежам в Сети гарантируется с правами первой и второй поправки Конституции США, которая предоставляет гарантии свободы слова и права на оружие.

Судья считает, что существует вероятность потенциального непоправимого ущерба, ведь в государственных учреждениях и общественных местах присутствует большое количество 3D-принтеров.

Также судья отметил, что вопросы касательно поправки должны быть внимательно рассмотрены и назначил следующее заседание на 10 августа 2018.

В чертежи, которые компания DD собиралась распространить в Сети, входили чертежи пластиковых версий карабинов AR-15.

Напомним, в Дании построят жилой дом с помощью 3D принтера. Сейчас проект здания проходит проверку в комитетах по охране природы и финансов Нюборга