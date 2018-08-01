У США суд заборонив публікацію в Мережі креслень зброї для 3D-принтерів

Суд міста Сіетл ввів тимчасову заборону на поширення креслень зброї для 3D-принтерів в Мережі

У Сіетлі окружний суд ввів тимчасову заборону на поширення в Мережі креслень зброї для 3D-принтерів. Про це передає Reuters.

Рішення було винесено у вівторок, 31 липня 2018, за кілька годин до офіційної публікації креслень в Мережі.

1 серпня 2018 організація Defence Distributed (DD) збиралася офіційно опублікувати в інтернеті креслення для виготовлення зброї за допомогою 3D-принтерів.

Засновник компанії DD вважає, що доступ до креслень в Мережі гарантується з правами першої і другої поправки Конституції США, яка надає гарантії свободи слова і права на зброю.

Суддя вважає, що існує ймовірність потенційного непоправної шкоди, адже в державних установах і громадських місцях присутня велика кількість 3D-принтерів.

Також суддя зазначив, що питання щодо поправки повинні бути уважно розглянуті й призначив наступне засідання на 10 серпня 2018.

В креслення, які компанія DD збиралася розповсюдити в Мережі, входили креслення пластикових версій карабінів AR-15.

Нагадаємо, в Данії побудують житловий будинок за допомогою 3D принтера. Зараз проект будівлі проходить перевірку в комітетах з охорони природи і фінансів Нюборгу.