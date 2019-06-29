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У США суд заблокував кошти на будівництво стіни з Мексикою

Новини » Суспільство    29.06.2019 - 23:58
У США суд заблокував кошти на будівництво стіни з Мексикою
Ілюстративне фото (GettyImages)

Трамп заявив, що оскаржить рішення суду

У США Федеральний суд штату Каліфорнія заблокував можливість виділення коштів Пентагону на будівництво стіни на кордоні США з Мексикою. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Президент США Дональд Трамп в суботу, 29 червня, заявив, що оскаржив рішення судді США, яке заборонило його адміністрації використовувати 2,5 мільярда доларів засобів, призначених для діяльності по боротьбі з наркотиками, для будівництва стіни вздовж південного кордону з Мексикою.

Юристи Міністерства юстиції США заявили, що офіційно оскаржили рішення в 9 апеляційному суді США.

"Ми негайно подаємо апеляцію, і ми думаємо, що виграємо апеляцію", - заявив Трамп під час прес-конференції в суботу на саміті G2 в Японії.

Нагадаємо, раніше мексиканські влади опублікували повний текст договору між Мехіко і Вашингтоном, який регулює питання міграції.

Зазначимо, Мексика і США в терміновому порядку повинні почати консультації з розробки остаточних умов двосторонньої угоди, яка серед іншого стосується розподілу відповідальності за розгляд претензій мігрантів на статус біженця.

Обидві держави будуть обробляти клопотання про притулок громадян третіх країн, які перетнули "територію однієї країни, щоб прибути в сусідню". Біженці третіх країн, які в'їхали в США з Мексики, будуть негайно відправлені назад.

Додамо, що будівництво стіни на кордоні з Мексикою - це була одна з ключових передвиборних обіцянок Трампа. Конгрес цю ініціативу не підтримує. Трамп вирішив добитися фінансування стіни з бюджету Пентагону, оголосивши надзвичайний стан. Однак це рішення було заблоковано судами.

Спори про фінансування будівництва стіни між законодавцями і Білим домом на початку 2019 року стали причиною найбільш тривалого шатдауна.

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