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В США суд снова возьмется за дело экс-помощника Трампа

США, Пятница 31 июля 2020 02:36
В США суд снова возьмется за дело экс-помощника Трампа
Фото: Майкл Флинн (defense.gov)
Автор: РБК-Украина

Дело Флинна рассматривается в рамках расследования вмешательства РФ в выборы президента США

Апелляционный суд округа Колумбия полного состава заново рассмотрит решение о закрытии дела бывшего помощника президента США по нацбезопасности Майкла Флинна. Заседание назначено на 11 августа.

Об этом сообщает The Washington Post.

Отметим, дело Флинна рассматривается в рамках расследования вмешательства России в выборы президента США в 2016 году.

В 2017 году Флинн решил сотрудничать с ФБР в деле о контактах американского президента с правительством России. Ранее он официально признал свою вину в том, что он сообщил Федеральному бюро расследований (ФБР) ложные сведения о своих контактах с РФ.

В частности, экс-советник главы США Дональда Трампа по безопасности признал, что, не имея соответствующих полномочий, обсуждал по телефону с российским послом в США Сергеем Кисляком санкции Вашингтона против РФ, а впоследствии дал ложные показания о содержании этого разговора.

Напомним, июне Федеральный апелляционный суд большинством голосов вынес решение о прекращении судебного дела против экс-советника Трампа Майкла Флинна.

Суд приказал низшей инстанции удовлетворить ходатайство правительства в лице Министерства юстиции о прекращении дела против Флинна и отменил решение судьи федерального округа Колумбия Эммета Салливана, который планировал провести слушания с участием заинтересованных лиц по дальнейшему рассмотрению.

Ранее Минюст США заявил о прекращении уголовного дела против бывшего советника президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна.

Федеральная прокуратура США просила до шести месяцев лишения свободы для Флинна в деле о российском вмешательстве в американские выборы.

Ранее Трамп заявил, что готов вернуть Флинна в свою администрацию.

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