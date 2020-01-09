В США суд разрешил продолжить строительство стены на границе с Мексикой

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Суд разрешил использовать 3,6 млрд долларов из бюджета Пентагона на строительство

Президент США Дональд Трамп заявил, что апелляционный суд разрешил продолжить строительство части стены на границе с Мексикой. Об этом он написал в Twitter.

По его словам, "Апелляционный суд Пятого округа отменил решение суда низшей инстанции и дал возможность построить один из самых больших участков крайне необходимой южной пограничной стены".

Трамп отметил, что "вся стена строится и готовится к запуску".

Как передает Reuters, суд разрешил использовать 3,6 млрд долларов из бюджета Пентагона на строительство стены.

Напомним, в сентябре 2019 года Министерство обороны Соединенных Штатов Америки выделило 3,6 млрд долларов на строительство нового участка стены на границе с Мексикой. Деньги на заграждение будут взяты из бюджета, предусмотренного на возведение и ремонт других 127 военных объектов, как на территории США, так и за рубежом, строительство всех этих объектов будет заморожено.

Как сообщало РБК-Украина, в июне 2019 в США Федеральный суд штата Калифорния заблокировал возможность выделения средств Пентагона на строительство стены на границе США с Мексикой. Президент США Дональд Трамп впоследствии заявил, что обжаловал решение судьи США, которое запретило его администрации использовать 2,5 миллиарда долларов средств.

Добавим, что строительство стены на границе с Мексикой - это была одна из ключевых предвыборных обещаний Трампа. Конгресс эту инициативу не поддерживает. Трамп решил добиться финансирования стене из бюджета Пентагона, объявив чрезвычайное положение. Однако это решение было заблокировано судами.