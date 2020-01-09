У США суд дозволив продовжити будівництво стіни на кордоні з Мексикою

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Суд дозволив використовувати 3,6 млрд доларів з бюджету Пентагону на будівництво

Президент США Дональд Трамп заявив, що апеляційний суд дозволив продовжити будівництво частини стіни на кордоні з Мексикою. Про це він написав у Twitter.

За його словами, "Апеляційний суд П'ятого округу скасував рішення суду нижчої інстанції і дав можливість побудувати одну з найбільших ділянок вкрай необхідної південній прикордонної стіни".

Трамп зазначив, що "вся стіна будується та готується до запуску".

Як передає Reuters, суд дозволив використовувати 3,6 млрд доларів з бюджету Пентагону на будівництво стіни.

Нагадаємо, у вересні 2019 року Міністерство оборони Сполучених Штатів Америки виділило 3,6 млрд доларів на будівництво нової ділянки стіни на кордоні з Мексикою. Гроші на загородження будуть взяті з бюджету, передбаченого на зведення та ремонт інших 127 військових об'єктів, як на території США, так і за кордоном, будівництво всіх цих об'єктів буде заморожено.

Як повідомляло РБК-Україна, в червні 2019 в США Федеральний суд штату Каліфорнія заблокував можливість виділення коштів Пентагону на будівництво стіни на кордоні США з Мексикою. Президент США Дональд Трамп згодом заявив, що оскаржив рішення судді США, яке заборонило його адміністрації використовувати 2,5 мільярда доларів коштів.

Додамо, що будівництво стіни на кордоні з Мексикою - це була одна з ключових передвиборних обіцянок Трампа. Конгрес цю ініціативу не підтримує. Трамп вирішив домогтися фінансування стіні з бюджету Пентагону, оголосивши надзвичайний стан. Однак це рішення було заблоковано судами.