В США суд приостановил контракт Microsoft с Пентагоном на 10 млрд долларов

В США суд удовлетворил иск компании Amazon Inc, которая требовала отменить действие контракта Пентагона с Microsoft на 10 миллиардов долларов. Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что суд приостановил действие контракта между Пентагоном и Microsoft на услуги в области облачных вычислений. При этом на данный момент не сообщаются точные сроки приостановки контракта.

Напомним, в октябре Пентагон объявил американскую компанию по разработке программного обеспечения Microsoft победителем на заключение контракта на 10 млрд долларов на 10 лет.

После объявления победителя компания Amazon назвала победу Microsoft необоснованной. В декабре Amazon подала иск в суд на решение Пентагона о предоставлении контракта на 10 млрд долларов Microsoft, в котором обвинили президента США Дональда Трампа в "закулисных играх". В частности, Трампа обвинили в использовании влияния не выбор Пентагона победителя конкурса. В такой способ, по утверждению компании, Трамп пытался навредить владельцу Джеффу Безосу, которого президент США долгое время критиковал за низкие налоговые платежи.