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У США суд приговорив засновницю стартапу Theranos до 11 років ув'язнення

Фото: засновницю стартапу Theranos засудили на 11 років (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Суд у Сан-Хосе, Каліфорнія (США) засудив засновницю стартапу Theranos Елізабет Голмс до 11 років та трьох місяців ув’язнення. Її звинувачують в обмані інвесторів щодо її розробки, яка мала дозволяти за допомогою декількох крапель крові робити безліч аналізів.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

Так, окружний суддя США Едвард Давіла визнав Голмс винною за чотирма пунктами. Прокурор просив для неї більший термін - 15 років, в той час як сама Голмс закликала до більш м’якого покарання - 18 місяців домашнього ув'язнення з подальшими громадськими роботами.

Прокурори заявили на суді, що Голмс спотворила інформацію про технології та фінанси Theranos, в тому числі, стверджуючи, що її мініатюрна машина для аналізу крові здатна проводити безліч тестів з декількох крапель крові.

"Компанія таємно покладалася на звичайні машини інших компаній для проведення тестів пацієнтів", - заявили прокурори.

Зазначимо, що колись компанія Theranos оцінювалась в 9 мільярдів доларів, а Голмс називали наймолодшою жінкою-мільярдером в 2014 році. Однак після серії статей в в Wall Street Journal в 2015 році стартап зазнав краху. На суді прокурори заявили, що Голмс займалася шахрайством, брешучи інвесторам про технології та фінанси Theranos, замість того, щоб допустити крах компанії.

Наразі Голмс може оскаржити рішення суду впродовж 14 днів. Очікується, що адвокати проситимуть суддю дозволити їй залишитися на волі під заставу на час розгляду апеляції.

Нагадаємо, федеральний суд США засудив громадянина Китаю до 20 років ув'язнення за змову з метою крадіжки комерційної таємниці у кількох авіаційних та аерокосмічних компаній.

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