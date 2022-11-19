У США суд приговорив засновницю стартапу Theranos до 11 років ув'язнення

Так, окружний суддя США Едвард Давіла визнав Голмс винною за чотирма пунктами. Прокурор просив для неї більший термін - 15 років, в той час як сама Голмс закликала до більш м’якого покарання - 18 місяців домашнього ув'язнення з подальшими громадськими роботами.

Прокурори заявили на суді, що Голмс спотворила інформацію про технології та фінанси Theranos, в тому числі, стверджуючи, що її мініатюрна машина для аналізу крові здатна проводити безліч тестів з декількох крапель крові.

"Компанія таємно покладалася на звичайні машини інших компаній для проведення тестів пацієнтів", - заявили прокурори.

Зазначимо, що колись компанія Theranos оцінювалась в 9 мільярдів доларів, а Голмс називали наймолодшою жінкою-мільярдером в 2014 році. Однак після серії статей в в Wall Street Journal в 2015 році стартап зазнав краху. На суді прокурори заявили, що Голмс займалася шахрайством, брешучи інвесторам про технології та фінанси Theranos, замість того, щоб допустити крах компанії.

Наразі Голмс може оскаржити рішення суду впродовж 14 днів. Очікується, що адвокати проситимуть суддю дозволити їй залишитися на волі під заставу на час розгляду апеляції.