В США суд приговорил основательницу стартапа Theranos к 11 годам заключения

Так, окружной судья США Эдвард Давил признал Холмс виновной по четырем пунктам. Прокурор просил для нее больший срок – 15 лет, в то время как сама Холмс призывала к более мягкому наказанию – 18 месяцев домашнего заключения с последующими общественными работами.

Прокуроры заявили на суде, что Холмс исказила информацию о технологиях и финансах Theranos, в том числе, утверждая, что ее миниатюрная машина для анализа крови способна проводить множество тестов по нескольким каплям крови.

"Компания тайно полагалась на обычные машины других компаний для проведения тестов пациентов", – заявили прокуроры.

Отметим, что когда-то компания Theranos оценивалась в 9 миллиардов долларов, а Холмс называли самой молодой женщиной-миллиардером в 2014 году. Однако после серии статей в Wall Street Journal в 2015 году стартап потерпел крах. На суде прокуроры заявили, что Холмс занималась мошенничеством, говоря ложь инвесторам о технологиях и финансах Theranos, вместо того, чтобы допустить крах компании.

Холмс может обжаловать решение суда в течение 14 дней. Ожидается, что адвокаты будут просить судью разрешить ей остаться на свободе под залог при рассмотрении апелляции.