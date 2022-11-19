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В США суд приговорил основательницу стартапа Theranos к 11 годам заключения

Фото: основательницу стартапа Theranos приговорили к 11 годам (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Суд в Сан-Хосе, Калифорния (США) приговорил основательницу стартапа Theranos Элизабет Холмс к 11 годам и трем месяцам заключения. Ее обвиняют в обмане инвесторов в ее разработке, которая должна была позволять с помощью нескольких капель крови делать множество анализов.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

Так, окружной судья США Эдвард Давил признал Холмс виновной по четырем пунктам. Прокурор просил для нее больший срок – 15 лет, в то время как сама Холмс призывала к более мягкому наказанию – 18 месяцев домашнего заключения с последующими общественными работами.

Прокуроры заявили на суде, что Холмс исказила информацию о технологиях и финансах Theranos, в том числе, утверждая, что ее миниатюрная машина для анализа крови способна проводить множество тестов по нескольким каплям крови.

"Компания тайно полагалась на обычные машины других компаний для проведения тестов пациентов", – заявили прокуроры.

Отметим, что когда-то компания Theranos оценивалась в 9 миллиардов долларов, а Холмс называли самой молодой женщиной-миллиардером в 2014 году. Однако после серии статей в Wall Street Journal в 2015 году стартап потерпел крах. На суде прокуроры заявили, что Холмс занималась мошенничеством, говоря ложь инвесторам о технологиях и финансах Theranos, вместо того, чтобы допустить крах компании.

Холмс может обжаловать решение суда в течение 14 дней. Ожидается, что адвокаты будут просить судью разрешить ей остаться на свободе под залог при рассмотрении апелляции.

Напомним, федеральный суд США приговорил гражданина Китая к 20 годам тюрьмы за сговор с целью кражи коммерческой тайны у нескольких авиационных и аэрокосмических компаний.

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