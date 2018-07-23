В США суд предоставил иммунитет 5 свидетелям по делу Манафорта

Суд в США предоставил иммунитет от судебного преследования пяти свидетелям

Суд в США предоставил иммунитет от судебного преследования пяти свидетелям по делу экс-руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта. Об этом сообщает Reuters.

Так, данное решение принял судья Томас Эллис после заседание по делу.

Кроме того, судья Эллис на слушании в окружном суде США по Восточному округу штата Вирджиния также сообщил, что представители команды спецпрокурора Роберта Мюллера, которые выступают против Манафорта, должны предоставить его адвокатам свой список из 30 свидетелей.

Напомним, ранее сообщалось, что в США специальный прокурор Роберт Мюллер, который расследует предполагаемое вмешательство России в президентские выборы США в 2016 году, намерен вызвать на заседание суда 70 человек.

Также ранее Мюллер передал адвокатам американского президента Дональда Трампа список из около 40 вопросов, которые являются частью расследования возможной сговора между командой Трампа и властями России на выборах президента США в 2016 году.