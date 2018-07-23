У США суд надав імунітет 5 свідкам у справі Манафорта

Суд у США надав імунітет від судового переслідування п'яти свідкам

Суд у США надав імунітет від судового переслідування п'яти свідкам у справі екс-керівника передвиборного штабу Дональда Трампа Пола Манафорта. Про це повідомляє Reuters.

Так, це рішення прийняв суддя Томас Еліс після засідання по справі.

Крім того, суддя Елліс на слуханні в окружному суді США по Східному округу штату Вірджинія також повідомив, що представники команди спецпрокурора Роберта Мюллера, які виступають проти Манафорта, повинні надати його адвокатам свій список з 30 свідків.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в США спеціальний прокурор Роберт Мюллер, який розслідує передбачуване втручання Росії у президентські вибори США в 2016 році, має намір викликати на засідання суду 70 чоловік.

Також раніше Мюллер передав адвокатам американського президента Дональда Трампа список із близько 40 питань, які є частиною розслідування можливої змови між командою Трампа та владою Росії на виборах президента США в 2016 році.