США стягивают авиацию и авианосцы к Тайваню на фоне возможного визита Пелоси, - СМИ

Издание сообщает, что военные изначально были против визита спикера на Тайвань, но теперь, похоже, создают буферную зону для самолета Пелоси на случай, если она все же решится посетить остров.

Отмечается, что военно-морские активы США в регионе включают авианосец USS Ronald Reagan, десантный корабль USS Tripoli и десантный корабль USS America.

Также в Тихом океане находится авианосец "Авраам Линкольн", десантный вертолетоносный корабль-док "Эссекс" и 36 других военных кораблей.

Кроме того, согласно данным порталов отслеживания полетов, два HC-130J Combat King II - единственная специализированная платформа для эвакуации личного состава ВВС США - прибыли на остров Окинаву из Анкориджа.