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США стягують авіацію і авіаносці до Тайваню на тлі можливого візиту Пелосі, - ЗМІ

Фото: США стягують авіацію і авіаносці до Тайваню (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Американські військові переміщують літаки і авіаносці ближче до Тайваню на тлі інформації про можливий візит спікера Палати представників Ненсі Пелосі на острів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Nikkei Asia.

Видання повідомляє, що військові спочатку були проти візиту спікера на Тайвань, але тепер, схоже, створюють буферну зону для літака Пелосі на випадок, якщо вона все ж зважиться відвідати острів.

Зазначається, що військово-морські активи США в регіоні включають авіаносець USS Ronald Reagan, десантний корабель USS Tripoli і десантний корабель USS America.

Також в Тихому океані знаходиться авіаносець "Авраам Лінкольн", десантний вертольотоносний корабель-док "Ессекс" і 36 інших військових кораблів.

Крім того, згідно з даними порталів відстеження польотів, два HC-130J Combat King II - єдина спеціалізована платформа для евакуації особового складу ВПС США - прибули на острів Окінаву з Анкориджа.

Нагадаємо, сьогодні в ЗМІ з'явилася інформація, що Пелосі повинна відвідати столицю Тайваню Тайбей 2 серпня.

На тлі цього повідомлення Китай знову попередив США, що військові КНР "не будуть сидіти склавши руки" у разі візиту "чиновника № 3 в уряді США" на острів.

Раніше РБК-Україна розкривало всі подробиці і можливі наслідки турне Пелосі по країнах Азії в матеріалі "Пелосі може відвідати Тайвань. Чому Китай проти і чим це загрожує".

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