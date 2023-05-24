UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

США стурбовані зустріччю представника ООН із дитячим обмудсменом Росії

Фото: дитячий російський омбудсмен Марія Львова-Бєлова (instagram com marialvovabelova)
Автор: Дмитро Браславський

Зустріч провідного представника ООН у справах дітей та дитячого омбудсмена Росії Марії Львової-Бєлової підриває загальну відданість захисту дітей у зонах бойових дій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника Держдепартаменту США Метью Міллера, яку приводить Reuters.

Марія Львова-Бєлова повідомила на своєму сайті, що провела робочу зустріч зі спецпредставником Генерального секретаря ООН з питань дітей у збройних конфліктах Вірджинією Гамба.

"Ми стурбовані тим, що високопоставлений дипломат ООН зустрівся з представником Росії, на арешт якого виданий ордер МКС за скоєння воєнних злочинів проти дітей", - йдеться у заяві.

Міллер додав, що така поведінка підриває загальну відданість захисту дітей у зонах воєнних конфліктів.

Ордер на арешт

Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт уповноваженої при президентові РФ із прав дитини Марії Львової-Бєлової. Її звинувачують у незаконній депортації українських дітей до РФ. Після цього вона заявила, що і далі буде продовжувати викрадати українських дітей.

Також було видано ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна.

"Існують розумні підстави вважати, що кожен підозрюваний несе відповідальність за воєнний злочин незаконної депортації населення і незаконної передачі населення з окупованих районів України до РФ на шкоду українським дітям", - йдеться в повідомленні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ООНРосійська ФедераціяСполучені Штати АмерикиМеждународный уголовный суд