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США обеспокоены встречей представителя ООН с детским обмудсменом России

Фото: детский российский омбудсмен Мария Львова-Белова (instagram com marialvovabelova)
Автор: Дмитрий Браславский

Встреча ведущего представителя ООН по делам детей и детского омбудсмена России Марии Львовой-Беловой подрывает общую приверженность защите детей в зонах боевых действий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Госдепартамента США Мэтью Миллера, которое приводит Reuters.

Мария Львова-Белова сообщила на своем сайте, что провела рабочую встречу со спецпредставителем Генерального секретаря ООН по вопросам детей в вооруженных конфликтах Вирджинией Гамба.

"Мы обеспокоены тем, что высокопоставленный дипломат ООН встретился с представителем России, на арест которого выдан ордер МУС за совершение военных преступлений против детей", - говорится в заявлении.

Миллер добавил, что такое поведение подрывает общую приверженность защите детей в зонах военных конфликтов.

Ордер на арест

Международный уголовный суд выдал ордер на арест уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Ее обвиняют в незаконной депортации украинских детей в РФ. После этого она заявила, что и дальше будет продолжать похищать украинских детей.

Также был издан ордер на арест российского диктатора Владимира Путина.

"Существуют разумные основания полагать, что каждый подозреваемый несет ответственность за военное преступление незаконной депортации населения и незаконной передачи населения из оккупированных районов Украины в РФ в ущерб украинским детям", - говорится в сообщении.

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