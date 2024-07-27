США стурбовані, що удар по Голанах може призвести до війни між Ізраїлем та "Хезболлою", - Axios

Сполучені Штати Америки стурбовані, тим що сьогоднішній удар по Голанах може призвести до війни між Ізраїлем та "Хезболлою". Тим часом в Ізраїлі говорять що дана атака "перетнула всі червоні лінії".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.
За даними видання, адміністрація Байдена дуже стурбована тим, що ракетна атака, яка вбила 10 людей на Голанських висотах, може призвести до повної війни між Ізраїлем і "Хезболлою".
"Атака "Хезболли" перетнула всі червоні лінії, і відповідь буде відповідною", - наголосив Кац.
Нагадаємо, сьогодні Ізраїль повідомив, що "Хезболла" завдала удар в районі Мадждал-Шамса. Цю атаку вже назвали найбільш смертоносною.
В результаті даної атаки загинуло вже 11 людей, постраждалих понад 30.
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