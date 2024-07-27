США стурбовані, що удар по Голанах може призвести до війни між Ізраїлем та "Хезболлою", - Axios

Нагадаємо, сьогодні Ізраїль повідомив, що "Хезболла" завдала удар в районі Мадждал-Шамса. Цю атаку вже назвали найбільш смертоносною.

В результаті даної атаки загинуло вже 11 людей, постраждалих понад 30.

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